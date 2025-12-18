La Junta actuará por 3,5 millones en el dique del puerto de Bonanza en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz)

Archivo - Puerto de Bonanza en Sanlúcar de Barrameda. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SANLÚCAR DE BARRAMEDA (CÁDIZ), 18 (EUROPA PRESS)

La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, a través de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA), ha licitado por 3,5 millones la reparación del dique exento del puerto de Bonanza en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) para así mejorar las condiciones del sector pesquero.

Según ha explicado la Junta en una nota, esta actuación cuenta con un plazo de ejecución de 18 meses y se desarrollará por fases para la mejora de las instalaciones.

Asimismo, ha señalado que el puerto de Bonanza dispone de una infraestructura singular, ya que cuenta con un dique exento a unos 170 metros del muelle de ribera que se construyó con la finalidad principal de proteger la flota de las inclemencias del río, el mar y la navegación derivada del puerto de Sevilla y que presenta un difícil acceso. Con el paso del tiempo, este dique ha visto agravado su estado y requería de una intervención de calado.

Según la Junta, esta actuación garantizará la conservación, funcionalidad y durabilidad estructural del dique exento del puerto mediante la restitución de la integridad estructural de los elementos dañados. Con ello, se detendrán los procesos de degradación existentes y se mejorará la durabilidad de los materiales frente a la acción del ambiente marino.

La consejera de Fomento ha subrayado la necesidad de una intervención "clave para mejorar las prestaciones y el servicio a una de las flotas pesqueras más importante de la costa atlántica". "Un sector tan pujante requiere de instalaciones dimensionadas a su actividad y a su demanda", ha remarcado la consejera, que ha señalado que, desde Puertos de Andalucía se está trabajando en otros proyectos de calado como la futura ampliación del puerto, que incluirá su ampliación al norte y una nueva pasarela de acceso al dique exento que ahora va a ser reparado.

La ejecución de los trabajos de reparación del dique exento se realizará en dos fases, con la apertura de un plazo de seis meses, en función de la antigüedad y el grado de deterioro. La primera fase, con un presupuesto de 1.672.037 euros, corresponde a actuaciones sobre el tramo antiguo, correspondiente a la primera fase de construcción, mientras que la segunda fase se centra en el tramo de ampliación, que se ejecutó en una fase posterior y cuenta con distinta configuración y menor grado de deterioro. Esta segunda fase cuenta con un presupuesto de 1.879.232 euros.

La Junta ha explicado que esta división responde a la necesidad de adaptar las soluciones técnicas a las particularidades constructivas y funcionales de cada tramo, y también con el objetivo de garantizar la adecuada coordinación operacional del sector pesquero. En este sentido, ha recordado que el puerto de Bonanza presenta una de las mayores demandas de línea de muelle entre los gestionados por la Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA), señalando que la infraestructura actual es insuficiente por la evolución de la actividad pesquera en los últimos años, debido a diversos factores.

Entre ellos, ha destacado las dimensiones de la fachada portuaria dedicada a la descarga de productos pesqueros con destino a la lonja y otras dependencias del centro de comercialización o de depuración. También influye la línea habitualmente utilizada para el suministro de hielo y de combustible; la línea temporalmente utilizada por los camiones cisterna de gasoil y por la flota de inspección pesquera; el incremento de la flota, tanto en número como en cantidad de pesca desembarcada; la necesidad de disponer de línea para el armamento de los barcos, operaciones con redes y enseres y reparaciones a flote.