La Junta licita la finalización de las obras del pantalán de embarque de pasajeros del puerto de Isla Cristina (Huelva)

Pantalán de Isla Cristina (Huelva). - JUNTA DE ANDALUCÍA

ISLA CRISTINA (HUELVA), 9 (EUROPA PRESS)

La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda ha licitado por 612.186 euros la finalización de las obras del pantalán flotante de embarque de pasajeros del puerto de Isla Cristina (Huelva). Esta terminal es de las primeras medidas que impulsa la Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA) dentro del proyecto Ciclosend Sur Dos, que configura una red rutas ciclistas y senderistas en Andalucía, Extremadura, Algarve y Alentejo para convertir la frontera entre España y Portugal en un espacio de encuentro, naturaleza y turismo sostenible.

Según ha indicado la Junta en una nota de prensa, la consejera de Fomento en funciones, Rocío Díaz, ha señalado la "importancia" de dotar a puertos como Isla Cristina de "elementos que potencien un turismo sostenible y que permita la movilidad en un enclave natural de rías y marismas". A su vez, ha resaltado el trabajo realizado para "reactivar un proyecto que se encontró con dificultades, pero que hemos conseguido encauzar para beneficio de los usuarios".

El pantalán flotante de atraque destinado al embarque de pasajeros contará con una longitud de 30 metros y un ancho de tres metros, guiado mediante pilotes e incluyendo un sistema de rampas de acceso y pasarelas que permitan el embarque y desembarque de personas con cualquier nivel de la lámina de agua en la ría, en cumplimiento de la normativa en materia de accesibilidad de personas con movilidad reducida.

Además, se ha proyectado la instalación de una barrera antioleaje para reducir las oscilaciones que se pudieran producir en el pantalán de embarque debido al oleaje que generan los buques a su paso por la ría. Igualmente, se instalará una red de alumbrado autónomo mediante alimentación a través de paneles fotovoltaicos y luminarias LED.

De esta manera, la Consejería de Fomento afronta la reanudación de un pantalán, cuyas obras se iniciaron a finales de 2021, pero, tras muchos retrasos por parte de la empresa contratista, quedaron paralizadas cuando los trabajos estaban al 25% de ejecución. A partir de ese momento, la Agencia Pública de Puertos de Andalucía inició la redacción de un nuevo proyecto constructivo para afrontar la finalización de unas obras.

Esta intervención está cofinanciada por los fondos europeos Feder del Programa Interreg Poctec (España-Portugal) y cuentan con un plazo estimado de tres meses. Las empresas interesadas en presentar sus ofertas podrán hacerlo hasta el 9 de julio a través de la plataforma de contratación electrónica de la Junta de Andalucía (Sirec).

El puerto de Isla Cristina es el principal puerto pesquero de Andalucía, con un desembarco de pesca en el entorno de los casi 33 millones de euros en 2025, que además cuenta actividad náutica recreativa, con la gestión directa de 204 atraques y una actividad comercial de tráfico de pasajeros.

Además de la construcción del pantalán, la Consejería de Fomento está llevando a cabo este año obras de emergencia por los daños causados por el tren de borrascas. Entre ellas, se encuentra la reparación de las fachadas y cubiertas de la lonja, así como la reposición del rompeolas y de la pérgola del puerto deportivo.