La línea marítima Motril-Melilla arranca el año con cerca de 44.000 metros lineales de carga transportada

Ferry Volcán de Timanfaya - AUTORIDAD PORTUARIA

MOTRIL (GRANADA), 13 (EUROPA PRESS)

La conexión marítima entre los puertos de Motril (Granada) y Melilla, operada por Armas Trasmediterránea, ha comenzado el año con resultados positivos, consolidándose como una infraestructura clave para la conectividad y el desarrollo entre ambos territorios, con cerca de 44.000 metros lineales de carga transportada y más pasajeros.

Durante el mes de enero, un total de 9.026 pasajeros han utilizado esta línea, lo que supone un incremento del 58,16 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior, reflejando una clara tendencia al alza en la demanda de este servicio, según ha informado la Autoridad Portuaria de Motril en una nota de prensa este viernes.

El crecimiento ha sido aún más significativo en el ámbito del tráfico rodado. En concreto, se han transportado 2.961 turismos, lo que representa un aumento del 75,73 por ciento, así como 235 camiones, alcanzando un volumen total de 43.907 metros lineales de carga rodada.

El presidente de la Autoridad Portuaria de Motril, José García Fuentes, ha destacado que "este crecimiento sostenido confirma la consolidación de la línea Motril-Melilla como un eje fundamental para la movilidad de pasajeros y el transporte de mercancías, así como el firme compromiso" del puerto "con el fortalecimiento de las conexiones marítimas y el impulso de la actividad económica".

Asimismo, ha subrayado que "los resultados obtenidos son fruto del esfuerzo conjunto de la Autoridad Portuaria, la naviera y el conjunto de operadores, orientado a ofrecer un servicio eficiente, competitivo y adaptado a las necesidades del territorio".

Estos datos confirman el buen arranque del ejercicio y refuerzan el papel del Puerto de Motril como nodo logístico y de transporte de referencia en el ámbito del mar de Alborán.

En cuanto al total de mercancías, el Puerto de Motril ha cerrado el primer mes del año con un total de 249.957 toneladas, lo que supone un incremento del 20,3 por ciento con respecto a enero de 2025. Este crecimiento da continuidad a los excelentes resultados del ejercicio anterior, que finalizó con un tráfico total de 2,86 millones, la cifra más alta desde que existen registros.