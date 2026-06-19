Loles López destaca el "alma solidaria" y compromiso del Puerto, "motor económico y social de la provincia"

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad en funciones, Loles López, junto al presidente del Puerto de Huelva, Alberto Santana. - PUERTO DE HUELVA

HUELVA 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad en funciones, Loles López, ha participado este viernes en Huelva en el acto de entrega de resoluciones a las entidades beneficiarias de la Convocatoria Puerto-Ciudad 2026, donde ha puesto en valor el Puerto de Huelva como "ejemplo de servicio público, compromiso social, motor económico y alma solidaria".

Según ha indicado la Junta en una nota de prensa, durante el encuentro, celebrado en las Cocheras del Puerto, la consejera ha estado acompañada por el presidente de la Autoridad Portuaria de Huelva, Alberto Santana; la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda; la alcaldesa de Palos de la Frontera, Milagros Romero; la subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico; el delegado de la Junta en Huelva, José Manuel Correa, y el delegado territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, José Manuel Borrero, entre otras autoridades.

En esta edición de la Convocatoria Puerto-Ciudad han resultado beneficiarios 202 proyectos sociales, culturales, educativos y deportivos, lo que supone un incremento del 8,6% respecto al año anterior. Durante el acto se ha hecho entrega de las resoluciones a las entidades seleccionadas.

En su intervención, López ha felicitado al Puerto de Huelva por una iniciativa que contribuye a mejorar la calidad de vida de miles de personas y ha destacado la evolución de estas ayudas en los últimos años. En este sentido, ha recordado el impulso dado a la convocatoria durante la etapa de Pilar Miranda al frente de la Autoridad Portuaria, una labor que, según ha señalado, "ha sido consolidada por el actual presidente, Alberto Santana".

Asimismo, la consejera ha subrayado que esta iniciativa constituye "un ejemplo de colaboración institucional y trabajo en red entre administraciones, entidades y sociedad civil" y ha puesto de relieve que "precisamente esto lo que demanda la ciudadanía: que las administraciones sumen esfuerzos y trabajen unidas para dar respuesta a sus necesidades".

La responsable andaluza también ha trasladado su reconocimiento a las entidades sociales beneficiarias por la labor que desarrollan cada día. "Detrás de cada uno de estos proyectos hay personas comprometidas que trabajan para transformar realidades y mejorar vidas. Ese es el verdadero sentido de la política y del servicio público", ha señalado.

Por último, ha destacado que el Puerto de Huelva es "mucho más que un motor económico" para la provincia onubense, ya que "también es una institución con alma social, comprometida con su entorno y con las personas". "El Puerto y la provincia de Huelva son un ejemplo de servicio público, compromiso social y solidaridad", ha concluido.

Por su parte, el presidente del Puerto de Huelva, Alberto Santana, ha agradecido a los colectivos y a las asociaciones de Huelva y la provincia su elevada participación en la Convocatoria Puerto-Ciudad 2026, puesto que el objetivo es "potenciar el vínculo del Puerto de Huelva con los colectivos y asociaciones de Huelva y Palos de la Frontera principalmente, así como el resto de la provincia, y comprometerse con las entidades que trabajan para impulsar el desarrollo socioeconómico del entorno".