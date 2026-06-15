Más de 400 profesionales participarán en la Operación Paso del Estrecho en el puerto de Motril (Granada)

El subdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla, ha presidio, en la sede de la Autoridad Portuaria de Motril, la reunión del Comité de Dirección de la OPE 2026. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN GRANADA

MOTRIL (GRANADA), 15 (EUROPA PRESS)

La Operación Paso del Estrecho (OPE 2026) ha comenzado este lunes en el Puerto de Motril con la participación de más de 400 profesionales de distintos organismos y servicios que trabajarán de forma coordinada hasta el próximo 15 de septiembre para garantizar el normal desarrollo de este dispositivo especial.

Durante la campaña anterior pasaron por el Puerto de Motril 127.276 pasajeros y 32.798 vehículos. Para esta edición, las previsiones apuntan a una estabilización o un ligero incremento de los flujos de pasajeros y vehículos.

La Operación Paso del Estrecho está considerada como uno de los mayores dispositivos de movilidad de personas entre Europa y el norte de África.

El Puerto de Motril es uno de los cinco enclaves andaluces que forman parte de esta gran operación logística y humanitaria, junto a Algeciras, Tarifa, Málaga y Almería, y se suma al conjunto de puertos implicados en todo el país: Alicante, Valencia, Ceuta y Melilla.

Personal de la Subdelegación del Gobierno, Policía Nacional, Guardia Civil, Autoridad Portuaria de Motril, naviera Armas-Trasmediterránea, Cruz Roja, Dirección General de Tráfico y Salvamento Marítimo, entre otros organismos, participarán en este operativo destinado a facilitar el tránsito de viajeros entre Motril y el norte de África durante los meses de verano.

El subdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla, ha presidio, en la sede de la Autoridad Portuaria de Motril, la reunión del Comité de Dirección de la OPE 2026, órgano en el que están representados los responsables de los organismos implicados en este dispositivo especial que incluyen los servicios de Salud y Protección Civil, de la Junta de Andalucía y Policía Local, Bomberos y Protección Civil, del Ayuntamiento de Motril.

El subdelegado ha explicado que, como en años anteriores, la OPE 2026 comienza el 15 de junio y se extiende hasta el 15 de septiembre estableciéndose dos periodos: la Fase de Salida (15 de junio-15 de agosto) y Fase de Retorno (15 de julio-15 de septiembre).

Se prevén picos de alta intensidad de tráfico durante los fines de semana del 10 al 12 de julio, coincidiendo con la Fiesta Nacional de Francia (14 de julio), el último fin de semana de julio y el primer fin de semana de agosto, y en la fase de regreso, entre el 23 de agosto y el 1 de septiembre.

El dispositivo está diseñado para facilitar el aumento del flujo de viajeros durante el periodo de la OPE tanto en las carreteras de la provincia como en el interior del recinto portuario, así como para atender las incidencias que pudieran surgir.

REFUERZO

Entre las principales medidas adoptadas destaca el refuerzo de efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con la incorporación de 30 agentes más de la Guardia Civil y 10 efectivos adicionales de la Policía Nacional. Asimismo, se ha incrementado la dotación de personal de la Policía Portuaria, con cuatro nuevos efectivos.

El Plan de Flota contempla conexiones con Melilla, Alhucemas y Nador, operadas por Armas-Trasmediterránea.

El recinto portuario contará con más de 40.000 metros cuadrados de zona de preembarque con capacidad para 1.200 vehículos, zonas de sombra, aseos, restauración, cajero y la oficina consular de Marruecos de la Fundación Mohamed V.

Asimismo, se habilita un dispositivo sanitario compuesto por 18 personas para atención urgente, transporte sanitario y apoyo social, así como un módulo de atención social con ocho profesionales entre asistentes y traductores, financiado por la Administración General del Estado.

Se refuerzan también los controles higiénico-sanitarios en buques e instalaciones y se intensifica la información en ruta a los viajeros a través de la Dirección General de Tráfico.

Además, se implementa un plan de transmisiones específico para emergencias y sistemas de información accesibles a través de páginas web institucionales.

Este año se inaugurarán varias infraestructuras esenciales para el desarrollo de la OPE como el nuevo edificio de la Guardia Civil o la nueva nave de inspección.

NOVEDADES TECNOLÓGICAS

La OPE 2026 incorpora importantes novedades tecnológicas destinadas a mejorar la gestión operativa del dispositivo y la experiencia de los viajeros.

Entre ellas destaca la puesta en marcha de un sistema digital avanzado para gestionar en tiempo real la información relativa al tráfico, las operaciones portuarias, las condiciones meteorológicas y las posibles incidencias.

El objetivo es mejorar la toma de decisiones, agilizar los flujos de viajeros y minimizar retrasos durante los periodos de máxima afluencia.

También se potenciará la información previa dirigida a los viajeros y la adquisición anticipada de billetes cerrados, una medida que busca reducir las esperas, evitar aglomeraciones y mejorar la eficiencia del embarque.

A ello se sumará la progresiva implantación del nuevo Sistema Europeo de Entrada y Salida (EES), que permitirá reforzar los controles fronterizos y optimizar la gestión de los movimientos procedentes de terceros países.

El sistema automatiza el registro de los viajeros de fuera de la Unión Europea mediante una plataforma digital europea que sustituye el sellado manual de pasaportes por la captura obligatoria de huellas dactilares y reconocimiento facial en quioscos biométricos, calculando electrónicamente el tiempo máximo de estancia permitido.

El presidente de la Autoridad Portuaria de Motril, José García Fuentes, ha destacado que el puerto "llega a la OPE 2026 plenamente preparado gracias a las importantes inversiones realizadas en infraestructuras, seguridad y atención al viajero".

Entre las principales actuaciones ha citado de nuevo la construcción del nuevo cuartel de la Guardia Civil, la implantación del sistema biométrico europeo de control fronterizo, la nave de inspección aduanera y la mejora de la terminal para pasajeros a pie".

"Estas actuaciones refuerzan la capacidad operativa del puerto, mejoran la seguridad y consolidan a Motril como una de las principales puertas de conexión entre Europa y África", ha señalado.