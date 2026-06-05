Motril acogerá los VII Premios PROA que reconocen iniciativas de Economía Azul y del mar en Andalucía

Presentación de los VII Premios Proa. - PUERTO DE MOTRIL

MOTRIL (GRANADA), 5 (EUROPA PRESS)

El Clúster Marítimo-Marino de Andalucía volverá a reunir a las mejores iniciativas de la Economía Azul y del mar en Andalucía durante la entrega de los VII Premios Proa, una cita ya consolidada cuya ceremonia tendrá lugar en Motril (Granada).

Se trata de uno de los principales encuentros de reconocimiento al talento, la innovación y el compromiso de profesionales, entidades, empresas e instituciones vinculadas al ámbito marítimo- marino de Andalucía.

Este viernes se han presentado estos galardones en la Autoridad Portuaria de Motril, con la participación del presidente de la Autoridad Portuaria de Motril, José García Fuentes, quien ha explicado que esta séptima edición reconocerá en iniciativa y trayectoria destacada en once categorías.

Tras agradecer al Cluster Marítimo Marino de Andalucía, también a la Junta de Andalucía, que hayan pensado en Motril y en el puerto de Motril para la celebración de este evento, García Fuentes ha garantizado el compromiso de la dársena granadina con la Economía Azul.

En las once categorías premiadas se pretende reunir el "talento enorme" que existe en Andalucía, cuyas empresas, instituciones y personas "nos hacen ser una referencia en la economía azul del sur de Europa", ha destacado el presidente del Clúster, Javier Noriega.

La delegada de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta en Granada, María del Carmen Reyes, ha dicho que estos premios son, sobre todo, "el reconocimiento a las personas y entidades que hacen avanzar el sector".

La ceremonia de estos premios en el Puerto de Motril reunirá a representantes del tejido empresarial, instituciones públicas, organizaciones sectoriales, centros de investigación y profesionales vinculados al mar.

Los Premios nacieron con el objetivo de poner en valor aquellas iniciativas, proyectos y trayectorias que contribuyen al fortalecimiento y la competitividad de la economía azul andaluza, impulsando la innovación, la sostenibilidad, la internacionalización y la generación de empleo en un sector clave para el desarrollo económico de la región.

En esta séptima edición se entregarán un total de once premios, en las distintas categorías. Se trata de Premio Nueva Empresa o Idea Emprendedora; Premio a la Excelencia Empresarial Marítimo-Marina; Premio Sostenibilidad, Medio Ambiente y Naturaleza; Premio al Conocimiento Azul; Premio Horizonte Azul; Premio Impulsa Territorio y Premio Internacional.

A ello se suma el Premio Seguridad y Defensa; el Premio Turismo Azul Sostenible; el Premio Redes y el Premio a la Responsabilidad Social.