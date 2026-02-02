El nuevo remolcador Trheintaycinco ya opera en el Puerto de Málaga

Presidente de la Autoridad Portuaria, Carlos Rubio; el Jefe Relaciones Institucionales, Marketing y Promoción Comercial, Alejandro Martínez; el jefe de Explotación Javier Artola y gerente de ACEMAR, Juan José Sibina con los representantes de Rusa Málaga - PUERTO

El presidente de la Autoridad Portuaria, Carlos Rubio, ha visitado el nuevo remolcador Trheintaycinco. La embarcación se suma, así, a su hermano gemelo Trheintaycuatro, que está operativo desde marzo de 2025.

Ambas adquisiciones, que cuentan con 32 metros de eslora y 476 caballos de fuerza adicionales, disponen de un novedoso sistema de reducción de emisiones con categoría Tier 3 que mejora la calidad del aire y disminuye la contaminación reduciendo en un 80% las emisiones NOx y un 95% las partículas en el aire y disminuyendo, además, un 15% el CO2, ha indicado el Puerto en un comunicado.

El trabajo de estas embarcaciones auxiliares es fundamental en la operativa de un puerto porque asisten la entrada y salida de los grandes buques en sus maniobras de atraque, desatraque y, en algunos casos, durante su estancia en el muelle.

La iniciativa promueve un desarrollo más sostenible de la actividad diaria, tal y como se han comprometido las empresas que trabajan en el recinto portuario siguiendo la iniciativa Puerto Verde impulsada por la Autoridad Portuaria desde 2019.

La compañía Rusa Málaga, S.L. opera en el Puerto de Málaga desde el año 2001, a través del grupo cántabro Remolques Unidos. El grupo se hizo cargo de esta operativa por la necesidad de dotar al recinto de medios modernos y de mayor potencia para atender la demanda de la terminal de contenedores y vehículos que se inauguró en 2002, así como ante el creciente tamaño de los buques que llegarían en los años sucesivos hasta la actualidad.

Así, Rusa Málaga ha asistido en el puerto a más de 20.000 buques de toda índole (cruceros, mercancías y otros) durante estos últimos 25 años y prevé continuar haciéndolo en el futuro.