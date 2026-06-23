La OPE registra 6.871 pasajeros y 2.293 vehículos en el Puerto de Almería en su primera semana, 1,6% menos que en 2025

Archivo - Imagen de archivo de la Operación Paso del Estrecho (OPE) en el Puerto de Almería. - APA - Archivo

ALMERÍA 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La primera semana de la Operación Paso del Estrecho (OPE) 2026 ha registrado un total de 6.871 pasajeros y 2.293 vehículos en el Puerto de Almería desde su inicio, el pasado lunes 15, hasta el 22 de junio, lo que supone un descenso del 1,6 por ciento respecto al mismo periodo del año pasado.

La línea con mayor actividad ha sido Almería-Nador, con 4.476 pasajeros, 1.567 vehículos y 17 rotaciones, seguida de Almería-Melilla, que ha contabilizado 1.932 pasajeros, 524 vehículos y cinco rotaciones, según ha precisado la Autoridad Portuaria de Almería (APA) en una nota. También se han operado conexiones con Ghazaouet y Orán.

Respecto a las rotaciones, el Puerto de Almería ha mantenido en esta primera semana de la OPE el mismo número que en el mismo periodo de 2025, con 24 conexiones hacia los puertos del norte de África.

En el ámbito asistencial, durante la primera semana se han atendido 28 asistencias sanitarias y 40 asistencias sociales en las instalaciones portuarias, dentro del dispositivo de atención desplegado "para garantizar un tránsito seguro y ordenado de los viajeros".