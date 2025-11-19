La presidenta de la APA traslada el Puerto-Ciudad como ejemplo urbano en el Congreso Mundial de Puertos y Ciudades

La presidenta de la APA, Rosario Soto, participa en la Conferencia Mundial de Puertos y Ciudades 2025. - APA

ALMERÍA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Autoridad Portuaria de Almería (APA), Rosario Soto, ha dado a conocer este miércoles la intervención Puerto-Ciudad en la primera sesión plenaria de la Conferencia Mundial de Puertos y Ciudades 2025 que, organizada por la Asociación Internacional de Puertos y Ciudades (AIVP), se celebra este año en Nueva York.

El encuentro, al que precedió este martes la asamblea general de la AIVP, lleva por título 'Puertos, ciudades, clima: cooperar para innovar y adaptarse?' y reúne a expertos internacionales y actores clave del desarrollo portuario y urbano para intercambiar ideas y establecer sinergias sobre los desafíos y oportunidades de las ciudades portuarias del futuro.

La presidenta ha expuesto la integración urbana puerto-ciudad, que la autoridad portuaria ejecuta en el Puerto de Almería, y que "resuelve una demanda de convivencia y conexión siendo una iniciativa sostenible e inclusiva que impulsará el potencial de Almería como ciudad portuaria".

Soto ha descrito la obra para la apertura de seis hectáreas de suelo portuario a la ciudad, de las cuales dos se abrirán a los ciudadanos esté próximo 5 de diciembre, y que incluye la urbanización de la zona con materiales de Almería; la envolvente del edificio administrativo de la APA con Dekton, que lo convertirá en una sede eficiente energéticamente; la recuperación de patrimonio histórico portuario y la dotación de espacios destinados a actividades socioculturales y deportivas para el disfrute de los ciudadanos y turistas.

"La inversión en Puerto-Ciudad responde a nuestra responsabilidad social con la ciudad Almería y es una de líneas estratégicas de la autoridad portuaria recogida en nuestro Plan de Sostenibilidad, alineado con el Marco Estratégico de Puertos del Estado", ha valorado.

Soto ha añadido que la integración urbana del puerto, con la consiguiente apertura de frente litoral marítimo de la ciudad, supone la gran transformación urbanística de la ciudad para los próximos 30 años, que contribuirá a la dinamización económica y social de Almería.

En la sesión 'La interfaz ciudad-puerto, espacio de convergencia de los retos económicos y sociales', la presidenta de la APA ha compartido exposición y diálogo con la presidenta del Puerto de Quebec en Canadá, Olga Farman; el director de Transporte Marítimo y Puertos de Busán (Corea del Sur), Chin-woo Lee; y el jefe de Diseño de la Zona Costera en la organización Waterfront Alliance (Estados Unidos), Joseph Sutkowi.