Puerto de Algeciras (Cádiz) anuncia cambios en aparcamientos de Llano Amarillo ante Operación Paso del Estrecho

Archivo - Vista del puerto de Algeciras durante la operación salida de la Operación Paso del Estrecho (OPE) 2025, en el puerto de Algeciras, a 3 de agosto de 2025, en Algeciras, Cádiz, Andalucía (España). - Antonio Sempere - Europa Press - Archivo

ALGECIRAS (CÁDIZ), 4 (EUROPA PRESS)

La Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA) ha informado sobre el calendario de cierre de aparcamientos en el Llano Amarillo con motivo de la Operación Paso del Estrecho (OPE) 2026, que comienza el 15 de junio, y el inicio de las obras de la tercera fase del Lago Marítimo.

Esto hará que se produzcan "sustanciales cambios" en las zonas de estacionamiento gratuitas cedidas a la ciudad por la Autoridad Portuaria.

Así, se ha acordado un calendario al respecto entre la APBA y el Ayuntamiento de Algeciras, siendo lo más inmediato el cierre de la parcela más cercana al Oasis este próximo lunes 8 de junio a las 15,00 horas.

La franja longitudinal del Llano paralela a la avenida Virgen del Carmen y las plazas de aparcamiento en esta avenida, situadas entre la rampa de acceso al Llano y la rotonda de Blas Infante, cerrará el lunes 22 de junio. Una vez concluya la Feria Real de Algeciras y mientras duren las obras, para compensar esta pérdida de aparcamiento la APBA habilitará en la parcela norte un espacio con capacidad para 200 coches.

La parcela centro, que abarca de Trafalgar a Blas Infante, cerrará el 1 de julio, y la parcela norte, desde Blas Infante a UCA Sea, estará ocupada este mes de junio por los feriantes, quedando libre para la Operación Paso del Estrecho el próximo 1 de julio.

Cabe apuntar que la Operación Paso del Estrecho prevé gestionar el tránsito de más de 3,5 millones de personas y 800.000 vehículos, cifras que podrían marcar un récord histórico con un incremento estimado del 3% respecto al año anterior. Se desarrollará entre el 15 de junio y el 15 de septiembre y prevé un aumento del 10% en cuanto a los recursos humanos respecto al año pasado.

Participarán más de 31.500 personas entre Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, sanitarios, asistentes sociales, traductores y voluntarios. Este operativo implicará a más de 20 organismos de la Administración General del Estado, comunidades autónomas y entidades locales.