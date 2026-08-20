El Puerto de Algeciras (Cádiz) mueve nueve millones de toneladas de mercancías en julio, un 5,2% más que en 2025

Vista del Puerto de Algeciras (Cádiz). - AUTORIDAD PORTUARIA DE LA BAHÍA DE ALGECIRAS

ALGECIRAS (CÁDIZ), 20 (EUROPA PRESS)

El Puerto de la Bahía de Algeciras (Cádiz) ha movido en julio más de nueve millones de toneladas, un 5,2% más que en el mismo mes del año anterior, un tráfico empujado de forma especial por el crecimiento en la descarga de graneles líquidos, que con más de tres millones de toneladas crecen por encima del 19%.

En una nota, la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras ha contabilizado así más de 59 millones de toneladas en el tráfico total acumulado en los primeros siete meses del año supera los 59 millones de toneladas, unos datos que suponen un 0,6% menos que en el mismo periodo de 2025.

De estas toneladas acumuladas, 16,6 millones corresponden a graneles líquidos, que sube un 1,1%, dándole la vuelta al índice de decrecimiento que este tipo de mercancía mantenía desde el tren de borrascas.

En la misma línea, el suministro de combustible a buques o bunkering cerró un julio en positivo gracias a la actividad en fondeo, dejando el volumen de repostajes desde enero en 1,7 millones de toneladas.

La mercancía general, con 38,2 millones de toneladas, un 2,2% menos, y el tráfico de contenedores, con 2.760.325 teus y un aumento del 1,1%, son otras de las cifras que arroja el periodo entre enero y julio de 2026.

Los tráficos del Estrecho desde Algeciras y Tarifa suman ya 3.186.538 pasajeros, con una caída inicial del 2,7% en estos siete meses respecto a 2025, y un movimiento de 698.893 coches, un 2,9% menos. Por contra, el tráfico ro-ro con mercancía de importación/exportación entre la UE y Norte de África acumula 329.132 camiones, un 1% más que el año pasado.

Entre los tráficos entre las dos orillas se ha destacado el comportamiento del Puerto de Tarifa, que, a pesar de las limitaciones por no contar con acceso directo, acumula un 8% y un 18% más de pasajeros y vehículos respectivamente embarcados en la línea con Tánger Ville, la única que conecta la ciudad marroquí con Europa.

Ese comportamiento desde que comenzara el año se está viendo replicado este verano tanto en la ida como en la vuelta de la Operación Paso del Estrecho (OPE), donde el Puerto de Tarifa se coloca como el que más crece en valores absolutos hasta convertirse en la segunda opción preferida de los pasajeros para cruzar el Estrecho, tras la línea Algeciras-Tánger Med.

Ante este crecimiento el presidente de la Autoridad Portuaria (APBA), Gerardo Landaluce, ha insistido en la necesidad "urgente" de que la administración competente, ejecute "a la mayor brevedad" el proyecto para desdoblar la carretera N-340 entre Algeciras y Tarifa, así como el acceso directo al Puerto de Tarifa, garantizando de esta forma la accesibilidad por carretera a un puerto que es el tercero de la península en tráfico de pasajeros tras Algeciras y Barcelona, y el cuarto en embarque de vehículos.

Landaluce ha recordado además que este flujo continuo de pasajeros y vehículos durante todo el año se verá reforzado en 2027 con la entrada en servicio de la mano de Balearia de la que será la primera línea marítima verde intercontinental.

Sobre esto, ha dicho que se trata de "una apuesta inversora" de la naviera española de casi 200 millones de euros que operará en la línea Tarifa-Tánger Ville con dos fast ferries eléctricos que ahora se construyen en los astilleros Armón de Gijón.

A esto hay que sumar la necesaria mejora de la accesibilidad que va a requerir la zona de cara al Mundial de Fútbol 2030.