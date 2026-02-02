El Puerto de Algeciras y exportadores de Costa Rica trabajan para asegurar la trazabilidad de la yuca

Encuentro entre exportadores de Costa Rica y el Puerto de Algeciras. - APBA

ALGECIRAS (CÁDIZ), 2 (EUROPA PRESS)

Una delegación empresarial e institucional de Costa Rica, encabezada por responsables de la Cámara de Exportadores de Raíces y Tubérculos y de Procomer (Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica), ha visitado en los últimos días el Puerto de Algeciras (Cádiz), para profundizar con los responsables del Puesto de Control Fronterizo, la Autoridad Portuaria, la Cámara de Comercio y las empresas de la Comunidad Portuaria en los nuevos requisitos que recoge la normativa fitosanitaria comunitaria que afecta a uno de los productos cuyo consumo está creciendo en Europa, la yuca costarricense tanto fresca como congelada.

Según ha indicado la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA) en una nota, la parafina habitualmente utilizada para recubrir el tubérculo ha sido sustituida para el producto exportado a Europa por otras ceras naturales que cumplen con el Reglamento que modifica los aditivos.

Asimismo, ha señalado que más de la mitad de la producción costarricense de yuca tiene como destino Estados Unidos, pero Europa, sobre todo Países Bajos, Francia y España está creciendo en consumo y ya supone el 43% de las exportaciones de yuca fresca de Costa Rica, y el 8% si se habla de congelada.

El encuentro empresarial, que se ha alargado durante dos jornadas, ha permitido conectar a medio centenar de profesionales de Costa Rica y de la Comunidad Portuaria del Puerto de Algeciras, mantener encuentros técnicos con los servicios de inspección y visitar terminales de frío, de contenedores del recinto y el funcionamiento del Puesto de Control Fronterizo.

La Autoridad Portuaria ha indicado que el encuentro es fruto del Memorando de Entendimiento (MOU) firmado en 2019 entre la APBA y Procomer y renovado este pasado mes de septiembre, y de la acción impulsada por la Cámara de Comercio y la cofinanciación de la Diputación Provincial.

Desde 2020 Costa Rica es el primer socio comercial para tráficos refrigerados del Puerto de Algeciras, principalmente para productos como piña o banana que antes llegaba hasta la Península desde otras dársenas europeas. Además, por otro lado, el Puerto de Algeciras canaliza gran parte de las exportaciones de aceite de oliva andaluz hacia el país caribeño. En 2025 se cumplió una década ambas apartes establecieron relaciones comerciales, ha recordado la APBA.

Asimismo, ha indicado que los Puertos de Algeciras y Moín están conectados de forma directa por el servicio MedCaribe, de las navieras CMA-CGM y Marfret, con un tiempo de tránsito de 12 días. Cada semana cientos de contenedores con piña, banano, tubérculos y plantas salen desde el Puerto de Moín para abastecer a Europa a través del Puerto de Algeciras.