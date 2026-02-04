El Puerto de Algeciras lleva a Fruit Logística en Berlín su impulso al intercambio comercial con Centroamérica

Delegación de empresas de la comunidad portuaria de Algeciras (Cádiz) en Fruit Logística, en Berlín (Alemania). - AUTORIDAD PORTUARIA DE LA BAHÍA DE ALGECIRAS

ALGECIRAS (CÁDIZ), 4 (EUROPA PRESS)

El Puerto de Algeciras ha arrancado un nuevo periplo de ferias empresariales este 2026 viajando junto a una delegación de empresas de la comunidad portuaria a Fruit Logística, en Berlín (Alemania), donde expondrá su impulso al intercambio comercial con Centroamérica

El Proyecto de Interoperabilidad Digital entre la Plataforma Digital de Comercio Centroamericana y el Port Community System del Puerto de Algeciras es "la iniciativa estrella" de la dársena del Estrecho este año en la citada feria, como ha indicado la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras en una nota.

Además de la Autoridad Portuaria, estarán en la feria Bernardina Aduanas y Transportes, Bernardino Abad, Algetransit, Leoprolex, OperReefer, Raminatrans, Share Logistics, Transbull, Transportes Bolipesk, Tiba y UCC Logistics Spain.

Este proyecto pionero junto a Costa Rica, la Unión Europea y la Secretaría de Integración Económica Centroamericana, tiene como objetivo el impulso del intercambio comercial birregional de productos frescos entre España y Centroamérica. Así, permitirá el intercambio digital de certificados sanitarios y documentos aduaneros entre ambas regiones, y adelantará el proceso de evaluación documental de la inspección de la mercancía, reduciendo tiempos de espera y aumentando fiabilidad y eficiencia en el proceso de entrada de la mercancía a la Unión Europea a través del Puerto de Algeciras.

Este proyecto se enmarca en la estrategia 'Global Gateway' de la UE, cuyo objetivo es promover infraestructuras sostenibles, digitales y confiables en América Latina y Caribe.

La APBA ha indicado que desde 2020 Costa Rica es el primer socio comercial para tráficos refrigerados del Puerto de Algeciras, principalmente para productos como piña, banana o yuca que antes llegaba hasta la Península desde otras dársenas europeas.

Respecto a la yuca, antes de viajar a Berlín una delegación empresarial e institucional de Costa Rica, encabezada por responsables de la Cámara de Exportadores y la Promotora de Comercio Exterior, ha visitado el Puerto para profundizar en los nuevos requisitos que recoge la normativa fitosanitaria comunitaria que afecta a uno de los productos cuyo consumo está creciendo en Europa, la yuca costarricense tanto fresca como congelada.

De esta forma, la parafina habitualmente utilizada para recubrir el tubérculo ha sido sustituida para el producto exportado a Europa por otras ceras naturales que cumplen con el correspondiente Reglamento.

NUEVAS MEJORAS EN EL PIF

En cuanto a inversiones en infraestructura, el Puesto de Control Fronterizo del Puerto de Algeciras continúa siendo objeto de nuevas mejoras. Este 2026 empezarán las obras por valor de 17 millones de euros para su ampliación que verá multiplicada la zona destinada a inspección vegetal.

Estas instalaciones, objeto de la implementación de un nuevo modelo de funcionamiento en octubre de 2024 por parte de la Administración, han dejado atrás sus habituales embotellamientos.

Esto se suma a la amplia oferta de soluciones para posicionar en el mercado por vía marítima la producción agrícola, tanto de importación como de exportación, de la forma más rápida y óptima conectando con 200 puertos de forma directa sin transbordos, beneficiándose del mejor transit time.