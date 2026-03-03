El Puerto de Algeciras puede ser "estratégico" para la reorganización marítima ante el conflicto en Oriente Medio

Archivo - Puerto de Algeciras - AUTORIDAD PORTUARIA DE ALGECIRAS - Archivo

ALGECIRAS (CÁDIZ), 3 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA), Gerardo Landaluce, ha señalado que el conflicto en Oriente Medio está creando una "inmediata inestabilidad e incertidumbre a los tráficos marítimos no solo en el Golfo Pérsico, sino también a nivel global". No obstante, ha apuntado que el puerto de Algeciras puede ser "estratégico" para la reorganización del tráfico marítimo.

En declaraciones a los periodistas, Landaluce ha explicado que el cierre a efectos prácticos del estrecho de Ormuz y previsiblemente el de Badal-Mandab "representa una vuelta atrás en la normalización del tráfico marítimo por el Mar Rojo y el Canal de Suez".

En este sentido, ha indicado que ee hecho, las grandes navieras portacontornadores como repliegan flota y la redirigen todas nuevamente vía Cabo de Buena Esperanza.

Así, ha señalado que "en momentos de conflicto es cuando el Estrecho de Gibraltar y puertos como Algeciras son doblemente estratégicos para acoger la previsible reorganización de la logística intercontinental y, en concreto, entre Oriente Medio, Mediterráneo y Norte de Europa".