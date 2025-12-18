El Puerto de Algeciras suma 114 millones de teus en el 50 aniversario del inicio de la actividad contenerizada

Puerto de Algeciras. - APBA

ALGECIRAS (CÁDIZ), 18 (EUROPA PRESS)

El Puerto de Algeciras (Cádiz) ha anunciado que volverá a superar los 100 millones de toneladas de actividad por décimo año consecutivo, según se desprende del reporte estadístico de la Autoridad Portuaria de Algeciras (APBA) del mes de noviembre. Asimismo, ha señalado que este dato coincide con el 50 aniversario del inicio de operaciones contenerizadas en el Puerto de Algeciras.

En una nota, la Autoridad Portuaria ha indicado que hasta noviembre, en los once primeros meses de 2025 la actividad en el Puerto de Algeciras suma 92,6 millones de toneladas de mercancías y 4,4 millones de Teus, tras un mes que también deja para la historia el récord de productividad alcanzado el 20 de noviembre en APM Terminals Algeciras durante la operativa del Maastricht Maersk, que operado con diez grúas dejó una marca de 251 PMPH (Port Moves per Hour, Movimientos por hora).

Asimismo, ha señalado que noviembre también arroja destacados crecimientos en las terminales marítimas, con un acumulado que roza los seis millones de pasajeros y más de 1,3 millones de vehículos.

Por su parte, el enlace marítimo del Estrecho para carga rodada supera las 482.000 unidades. Los Graneles Líquidos suman 26 millones de toneladas, los Sólidos 259.111 toneladas, la Mercancía General 60,7 millones de toneladas, mientras que el suministro de combustible a buques se acerca a los 2,7 millones de toneladas de producto, según ha explicado la APBA.