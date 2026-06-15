El Puerto de Almería se convertirá en un circuito junto al mar con tres carreras al atardecer el 26 de septiembre

Presentación de 'HLA Mediterráneo Carreras del Puerto de Almería' 2026. - APA

ALMERÍA 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Puerto de Almería se convertirá el sábado 26 de septiembre, al atardecer, en un circuito deportivo junto al mar con la celebración de 'HLA Mediterráneo Carreras del Puerto de Almería' 2026, una cita promovida por la Autoridad Portuaria de Almería (APA) que reunirá tres pruebas --infantil, de cinco kilómetros y de diez kilómetros-- y tendrá como causa solidaria a Cruz Roja Almería.

El recorrido partirá y concluirá en el entorno del tinglado, situado en la renovada entrada del Muelle de Levante, y pasará por el Faro de Poniente, según ha trasladado la entidad portuaria en una nota.

El evento está organizado por Cooperación 2005, del grupo Nexal 2020, y cuenta con el Hospital HLA Mediterráneo como patrocinador principal. La prueba nace en el marco de la apuesta de la APA por la apertura del puerto a la ciudad, también a través de actividades deportivas que contribuyen a visibilizar el recinto portuario.

La presidenta de la APA, Rosario Soto, ha destacado durante la presentación que estas carreras responden a un objetivo que "va más allá de la integración urbana" que se acomete y que, "en parte, ya es visible para los ciudadanos".

Soto ha señalado que la APA, alineada con la línea estratégica 12 del Marco Estratégico de Puertos del Estado, relativa a los puertos comprometidos con su ciudad, ha intensificado sus esfuerzos en la recuperación del patrimonio histórico portuario, la responsabilidad social corporativa y la difusión del Puerto de Almería a través de actividades deportivas.

En este caso, ha apuntado que se trata de carreras "para todos los públicos" que tendrán como "epicentro de la fiesta del deporte" el tinglado, recién rehabilitado, donde se concentrará la experiencia previa y posterior del corredor.

El evento, que nace con vocación de ser referente en la provincia de Almería, tendrá en esta edición como causa solidaria a Cruz Roja Almería, miembro de la comunidad portuaria.

El coordinador provincial de la organización no gubernamental en Almería, Fran Vicente, ha agradecido a la autoridad portuaria esta iniciativa y ha destacado, además, la colaboración habitual entre ambas entidades. "Una vez más estaremos en la calle con una iniciativa que une deporte y salud, algo fundamental para la ciudadanía", ha señalado.

Asimismo, ha trasladado su agradecimiento "a organizadores y patrocinadores por contar con Cruz Roja" y ha subrayado que la recaudación obtenida se destinará a atender a familias almerienses en situación de extrema vulnerabilidad.

"Actualmente apoyamos a unas 6.000 familias que necesitan cubrir sus necesidades básicas y este tipo de iniciativas es clave para poder seguir acompañándolas", ha explicado Vicente, quien ha recordado que Cruz Roja Almería "lleva más de 160 años atendiendo a quienes más lo necesitan y cada año llega a más de 60.000 personas en la provincia".

ABIERTO EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN

El plazo de inscripción para participar en 'HLA Mediterráneo Carreras del Puerto de Almería' está abierto desde este lunes a través de la plataforma 'Cruzandolameta.es'. Las plazas son limitadas y los primeros 500 dorsales tienen precio especial.

El coordinador de eventos deportivos de Cooperación 2005, Javier Belver, ha detallado que las carreras, certificadas como cardioaseguradas, se dividen en tres pruebas: infantil, cinco kilómetros y diez kilómetros, subdivididas en categorías, entre ellas, la inclusiva y la de trabajadores de la APA.

Belver ha incidido en la apuesta del Hospital HLA Mediterráneo por este proyecto y, especialmente, en la implicación de la Unidad del Deporte del Hospital Mediterráneo, convencida de que "el deporte popular y de rendimiento necesita medicina y de que la medicina del deporte necesita salir a la calle".

"Hay una realidad que no podemos ignorar: personas que entrenan, que se cuidan, que hacen deporte con ilusión y que, sin embargo, corren un riesgo que desconocen porque nunca se han sometido a una revisión específica, una prueba de esfuerzo, un ecocardiograma", ha señalado Belver, quien ha indicado que HLA Mediterráneo quiere poner estos recursos al alcance de los deportistas de Almería y que este evento es "el altavoz perfecto para hacerlo".

PREMIOS

La prueba de diez kilómetros repartirá 1.000 euros entre los ganadores de la categoría general. Además, gracias al compromiso del Hospital HLA Mediterráneo con la salud y el deporte, los ganadores de las principales categorías recibirán sesiones de cámara hiperbárica en HLA Mediterráneo.

La APA ha señalado que se trata de una "terapia que acelera la recuperación, reduce la inflamación y mejora el rendimiento". Asimismo, todos los inscritos participarán en un sorteo de pruebas de esfuerzo y ecocardiogramas.

Junto a la APA, que abre el puerto a la ciudad a través del deporte, y al Hospital HLA Mediterráneo, colaboran como patrocinadores oficiales del evento UNED Almería, Estrella de Levante, Ego Sport Center y Hyundai Almerialva.