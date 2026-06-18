El Puerto de Almería coordina con Marruecos y la Fundación Mohammed V el bienestar de los pasajeros en la OPE 2026

La presidenta de la Autoridad Portuaria de Almería, Rosario Soto, junto a la cónsul general del Reino de Marruecos en Almería, Soumia Fathi, y la coronel de la Fundación Mohammed V para la Solidaridad, Latifa Karbal. - APA

ALMERÍA 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Autoridad Portuaria de Almería (APA), Rosario Soto, se ha reunido con la cónsul general del Reino de Marruecos en Almería, Soumia Fathi, y con la coronel de la Fundación Mohammed V para la Solidaridad, Latifa Karbal, para coordinar el bienestar de los pasajeros durante la Operación Paso del Estrecho (OPE) 2026, conocida en Marruecos como Operación 'Marhaba', que significa "bienvenido" en árabe.

La OPE representa el mayor tránsito estacional de Europa y uno de los más grandes del mundo. En este operativo, el Puerto de Almería tiene un "papel esencial" como nodo de conexión marítima entre Marruecos y el continente europeo, ya que es el segundo puerto de Europa, tras el de Algeciras, en movimiento de pasajeros, según ha recordado la APA en una nota.

Durante el encuentro, Soto ha detallado las mejoras que se han llevado a cabo en el Puerto de Almería en materia de refuerzo de recursos humanos, instalaciones, servicios y accesos para la OPE 2026, para la que la autoridad portuaria ha invertido 1,6 millones de euros.

El objetivo es ofrecer el mejor servicio a los viajeros y lograr que los embarques sean "ágiles", teniendo en cuenta que este año se ha sumado la naviera marroquí Africa Morocco Link (AML) para las conexiones con Nador. Con ella, son cuatro las navieras que conectan el Puerto de Almería con Marruecos.

Por su parte, la cónsul general del Reino de Marruecos ha puesto de manifiesto el "esfuerzo extraordinario" del consulado durante estos meses para garantizar un tránsito "fluido, seguro y coordinado" con la APA de los cientos de miles de marroquíes residentes en Europa que regresan a su país a través de este puerto durante las vacaciones estivales.

En este sentido, el consulado ha abierto su oficina en el puerto desde el pasado 15 de junio para garantizar sobre el terreno la asistencia consular, administrativa y social a los ciudadanos marroquíes en tránsito, además de coordinar el operativo logístico con las autoridades españolas para lograr "embarques fluidos".

La Fundación Mohammed V para la Solidaridad también tiene abiertas ya sus instalaciones en el Puerto de Almería. La coronel de la organización tiene asumidas las competencias de coordinación de la asistencia humanitaria y social durante la OPE.

Sus funciones se centran en la dirección del dispositivo de ayuda para los marroquíes residentes en el extranjero, así como en la gestión de los equipos de asistencia médica, los servicios de acompañamiento y la resolución de incidencias en el puerto.

CAMPAÑA DIGITAL

En la reunión ha quedado patente la sintonía entre las distintas instituciones, con el bienestar de los pasajeros como "prioridad en la coordinación del operativo".

Asimismo, en el encuentro de trabajo se ha coincidido en la importancia de que los viajeros lleguen al puerto con los billetes cerrados, ya que esta medida "agiliza los embarques y reduce los tiempos de espera antes de subir al barco".

Para insistir en ello, el Puerto de Almería puso en marcha en abril la tercera edición de su campaña digital e internacional 'De nuestro puerto al tuyo', con el objetivo de que los viajeros residentes en Europa opten por el Puerto de Almería en su salida y compren su billete por adelantado.

Esta campaña concluyó el pasado 14 de junio con resultados que han incrementado, respecto a 2025, en un 158 por ciento las visitas a la web, que incluye los servicios del puerto y deriva a la compra de billetes en las respectivas navieras. También han aumentado en un 41 por ciento las intenciones de compra de billetes 'online'.

La apuesta por realizar también la campaña en árabe y por distribuirla en medios digitales marroquíes de referencia en distintos países europeos ha demostrado ser "la clave del rendimiento".

Así, la web en árabe en la que aterriza la publicidad en este idioma sigue como "motor de la campaña", con el 87,5 por ciento de las visitas y la mayor concentración de 'clics' de compra en todas las navieras.