El Puerto de Almería estrena zona de preembarque y viales de acceso para la OPE 2026

Reunión de coordinación de la OPE 2026 en la Autoridad Portuaria de Almería con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y Protección Civil. - APA

ALMERÍA 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Puerto de Almería estrenará en la Operación Paso del Estrecho (OPE) 2026 una nueva zona de preembarque de pasajeros, viales de acceso renovados y mejoras en sus instalaciones, dentro de un dispositivo en el que la Autoridad Portuaria de Almería (APA) ha invertido cerca de 1,6 millones de euros para facilitar el tránsito entre Europa y el norte de África desde el 15 de junio hasta el 15 de septiembre.

Según ha trasladado la APA en una nota, la institución mantiene las últimas reuniones de coordinación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y Protección Civil de cara a una OPE para la que ha realizado el mayor esfuerzo logístico e inversor de los últimos años, con el fin de ofrecer "los mejores servicios e instalaciones" y facilitar que el paso de los viajeros se lleve a cabo de manera "segura y fluida".

La presidenta de la APA, Rosario Soto, ha detallado que este año se ha invertido un 37 por ciento más que en 2025, ya que la entidad continúa con la "modernización y reordenación" de las instalaciones portuarias emprendida hace tres años "para aumentar la calidad de los servicios al pasajero".

Soto ha detallado que las mayores inversiones para la OPE de 2026 se han destinado a la mejora de instalaciones, con un 52 por ciento del total, y al refuerzo del dispositivo humano, que supone un 38 por ciento del presupuesto.

Este año, además, el dispositivo se ha reforzado en el marco de la instalación del sistema Entry Exit System, destinado al registro digital de los movimientos de viajeros extracomunitarios en el espacio Schengen.

Entre las novedades previstas para el dispositivo de este año, la APA ha llevado a cabo una reordenación integral del área de preembarque de pasajeros, con el cambio de orientación de la circulación de los vehículos para alinearla con las cabinas de control de los cuerpos de seguridad, "con el objetivo de optimizar la fluidez del tráfico, mejorar la segregación de flujos y facilitar la diferenciación de destinos".

Asimismo, se ha procedido a la renovación del mobiliario urbano, la rehabilitación del pavimento, la sustitución de piletas de agua, la modernización de la iluminación y la actualización completa de las redes de abastecimiento, saneamiento y suministro eléctrico.

Los pasajeros también encontrarán una entrada renovada para vehículos por la zona de poniente, con un carril más en sentido a la estación marítima. Por otro lado, la APA ha acometido una rehabilitación integral del tinglado, como zona de sombra para viajeros, y la renovación de la pasarela seis para embarque y desembarque.

CUATRO NAVIERAS Y 50 ROTACIONES SEMANALES

La APA desplegará 110 efectivos en el dispositivo humano, de los que más de la mitad corresponden a la Policía Portuaria. La superficie y las sombras destinadas a la OPE serán similares a las de 2025, con espacios para preembarque, estacionamiento y espera que alcanzan las 7,2 hectáreas, cerca de 1,5 hectáreas de sombras y unas 2.500 plazas de aparcamiento para turismos y autobuses.

Soto ha agradecido también el compromiso de las navieras con el Puerto de Almería. En la OPE 2026 operarán cuatro compañías: Armas-Trasmediterránea, Bàlearia, GNV y AML, esta última como novedad este año, para los desplazamientos con Melilla, Nador (Marruecos), Orán y Ghazaouet, en Argelia, con 50 rotaciones semanales, según el plan de flota.

La oferta del recinto portuario incluye una estación marítima de más de 8.400 metros cuadrados, climatización en las salas, sistema de megafonía automático y paneles led para información a los pasajeros, así como puntos para la recarga de teléfonos móviles y wifi, sala de rezos, restauración, supermercado, fotomatón, numerosos aseos fijos y modulares, y duchas.

El Puerto de Almería cuenta también con una oficina del Consulado del Reino de Marruecos, una sede de la Fundación Mohammed V para la Solidaridad, consulta del Servicio Andaluz de Salud (SAS), dependencias de Cruz Roja, de la Policía Nacional, de la Guardia Civil y de la Policía Portuaria, con un centro de control 24 horas.

Durante los tres meses de duración de la OPE de 2025, un total de 598.163 pasajeros y 148.268 vehículos se desplazaron entre Europa y el norte de África a través del Puerto de Almería, unos datos que lo consolidaron como el segundo puerto del sistema nacional en el marco de este dispositivo.