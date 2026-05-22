El Puerto de Almería licita por 1,1 millones una nueva pasarela móvil dentro de su plan de renovación 2024-2028

Pasarela móvil de la rampa dos del Puerto de Almería que la Autoridad Portuaria de Almería prevé sustituir. - APA

ALMERÍA 22 May. (EUROPA PRESS) -

La Autoridad Portuaria de Almería (APA) ha licitado el diseño, suministro, instalación y puesta en funcionamiento de una pasarela móvil o 'finger' para el tránsito de pasajeros entre la rampa número dos y los buques, y viceversa, una actuación con un presupuesto base de 1.113.200 euros que se enmarca en su plan de renovación de pasarelas 2024-2028.

La nueva conexión permitirá enlazar las galerías elevadas de la Estación Marítima con los portalones de los ferris en el pantalán dos del Muelle de Ribera I, según ha informado la APA en una nota.

La autoridad portuaria prevé invertir cerca de diez millones de euros en dicho periodo para sustituir estas instalaciones de embarque y desembarque de pasajeros, "con el fin de modernizar las infraestructuras y aumentar la calidad del servicio prestado a los viajeros que utilizan el Puerto de Almería para sus conexiones con Melilla, Marruecos y Argelia".

Esta instalación se suma a la nueva pasarela y al 'finger' licitados en 2024, ya operativos para ferris y cruceros en el Muelle de Ribera II, unas instalaciones en las que la APA ha invertido 2,8 millones de euros.

La presidenta de la APA, Rosario Soto, ha explicado que el objetivo es "ir sustituyendo las pasarelas que, por el paso de los años, no presentan su mejor estado" y que, además, "deben adaptarse a las características actuales de las embarcaciones que operan en el puerto".

Soto ha añadido que la renovación permitirá que las nuevas pasarelas, con su diseño, tengan "un menor impacto en el paisaje portuario y de la ciudad", y ha indicado que en este mismo año proseguirá el "esfuerzo inversor" de la APA en la sustitución de otras pasarelas.

ADAPTACIÓN A LOS NUEVOS BUQUES

La pasarela móvil que será sustituida satisface actualmente un rango de cotas de embarque de entre 6,50 metros de mínimo y 10,50 metros de máximo. La APA ha señalado que las embarcaciones han mejorado en prestaciones y diseño en los últimos años y disponen ahora de portalones de evacuación con una cota bastante más elevada de lo que cubre el 'finger', por lo que se dispondrá de una nueva pasarela "ajustada a las necesidades actuales".

El plazo de ejecución de la obra con suministro e instalación será de ocho meses y deberá estar completamente operativa antes de la Operación Paso del Estrecho (OPE) 2027.

Además, la autoridad portuaria ha precisado que no podrá realizarse ningún trabajo en la zona ni en las inmediaciones de las rampas durante la OPE que comienza en junio, "para no interferir en su óptimo desarrollo".