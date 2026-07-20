El Puerto de Almería licita la ejecución de la fase principal del puerto-ciudad por 24 millones

Proyecto puerto-ciudad de la parte final de la Rambla. - AUTORIDAD PORTUARIA DE ALMERÍA

ALMERÍA 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Autoridad Portuaria de Almería (APA) ha anunciado este lunes que licitará esta semana la ejecución de la fase principal de la integración puerto-ciudad, con un presupuesto de 24.251.714,67 euros --IVA incluido--, cofinanciada con la Junta de Andalucía, "gracias al compromiso del presidente del Gobierno andaluz, Juanma Moreno, con el proyecto".

Esta actuación abarca la adecuación y urbanización de cuatro hectáreas de dominio público portuario en un plazo de dos años, que se sumarán a las dos hectáreas abiertas e inauguradas este año en la entrada del Muelle de Levante, con una inversión propia de nueve millones de euros y que ha incluido también la recuperación de patrimonio histórico portuario, según ha concretado la autoridad portuaria en una nota.

"La previsión es que la obra esté adjudicada a finales de año de manera que en 2029 los ciudadanos puedan disfrutar de este espacio renovado y abierto a la ciudad", ha explicado la presidenta de la APA, Rosario Soto.

El proyecto de ejecución de las actuaciones en el frente litoral en espacios puerto-ciudad de Almería, al que se refiere la fase principal, incluye la mejora del estado y urbanización del Muelle de Levante, así como la demolición del espaldón actual para lograr una panorámica del Cable Inglés.

También la reurbanización de la zona de las Almadrabillas, desde el puente peatonal de conexión con el Muelle de Levante, que se ampliará, hasta la zona del Club de Mar, el entorno del Cable Inglés, y el paseo marítimo.

De este modo, este proyecto define todas las actuaciones necesarias para desarrollar la zona de servicio de dominio público portuario de los espacios destinados a usos vinculados a la interacción puerto-ciudad de acuerdo con la Delimitación de Usos y Espacios Portuarios (DEUP) del Puerto de Almería y está alineado con el Marco Estratégico del Sistema Portuario de Interés General, que establece entre sus metas principales "mejorar la relación puerto-ciudad, integrando las infraestructuras en el entorno territorial y facilitando el acceso a usos náuticos y recreativos para el público".

Además, esta actuación está alineada con la obra de integración urbana del Puerto de Almería ya ejecutada, por lo que en su fase principal la APA volverá a apostar por materiales de Andalucía, especialmente de Almería. En este sentido, el pavimento de la fase principal de la integración puerto-ciudad será mayoritariamente de granito, travertino --que también se utilizará en muros--, mármol Blanco Macael y superficies ultracompactas.

En concreto, el objetivo que persigue la APA con la integración del puerto-ciudad en dominio público portuario, ejecutada en un 33 por ciento con la primera fase, es la creación de un espacio de uso ciudadano inclusivo, sostenible, peatonal, con zonas verdes y que fomente el ocio, el comercio, la cultura y el deporte, entre otros.

ACTUACIONES EN PARALELO

Con el fin de "ir más allá de la urbanización y dinamizar la actuación de integración urbana del Muelle de Levante", la Autoridad Portuaria de Almería está trabajando en el proyecto para reubicar los servicios de Capitanía Marítima y Salvamento Marítimo en la zona de poniente del Puerto de Almería.

Concretamente, el próximo año tendrá adaptada la segunda planta del edificio del Puesto de Control Fronterizo (PCF) de 1.510 metros cuadrados, con una inversión estimada en 2,4 millones de euros, para este fin, liberando las actuales dependencias en el morro de Levante que la APA prevé concesionar para que se desarrolle "la mejor actuación posible" para la ciudad de Almería.

Por otro lado, la APA ya dispone del diseño de los dos establecimientos previstos en el Muelle de Levante, de manera que los sacará en concesión con la previsión de que su ejecución y apertura vaya acorde con los tiempos de urbanización del Muelle de Levante.

Como parte de los trabajos de la Autoridad Portuaria de Almería en apertura puerto-ciudad, a través de la recuperación de patrimonio histórico portuario, la pasada semana se firmó el acta de replanteo con el que se inician las obras de la tercera fase de rehabilitación del cargadero del mineral El Alquife de Almería, conocido como Cable Inglés, por un importe de 1,2 millones de euros euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de doce meses.

La actuación, que se financia a través del programa 2% Cultural de la Administración General del Estado y es necesaria para continuar, más adelante, con la rehabilitación del cajón del cargadero, incluye el tratamiento de reparación de las cabezas de los pilotes, el refuerzo de las vigas de arriostramiento y de las cartelas de enlace, y la renovación del sistema de conservación y protección de la estructura del muelle.

Asimismo, se renovará el sistema de protección de los pavimentos de madera del nivel dos y se revisará el sistema de fijación de los tablones del pavimento, raíles de ferrocarril y entrepaños de las barandillas del conjunto declarado Bien de Interés Cultural (BIC). Estos trabajos no afectarán a la apertura de la plataforma peatonal del Cable Inglés sobre la que podrán pasear los ciudadanos para disfrutar de este mirador monumental.