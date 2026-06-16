El Puerto de Almería prepara casi 10.000 metros cuadrados edificables en el Muelle de Levante para abrirlo a la ciudad

La presidenta de la Autoridad Portuaria de Almería (APA), Rosario Soto, durante la presentación de la ordenación propuesta para el Muelle de Levante. - APA

ALMERÍA 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Autoridad Portuaria de Almería (APA) ha registrado este martes en el Ayuntamiento el estudio de detalle complementario al Plan Especial de Ordenación del Puerto, con el que pretende ordenar superficies, alturas, volúmenes y alineaciones viarias en el Muelle de Levante para habilitar cerca de 10.000 metros cuadrados edificables destinados a futuros usos puerto-ciudad.

Según ha trasladado la entidad portuaria en una nota, el documento busca adaptar los volúmenes envolventes del muelle con el mantenimiento del aprovechamiento urbanístico existente y de una edificabilidad total de 12.016 metros cuadrados, de los que 9.864 quedan disponibles una vez descontado el edificio administrativo de la Autoridad Portuaria. El estudio tendrá que pasar por la Junta de Gobierno Local y, tras su exposición pública, por el pleno del Ayuntamiento.

La presidenta de la APA, Rosario Soto, ha explicado que la entidad trabaja en dos vías paralelas para adecuar este espacio, al que se ha referido como "epicentro de la integración puerto-ciudad", con el objetivo de que pueda albergar edificaciones viables vinculadas a la apertura del puerto a la ciudad.

Por un lado, ha citado el traslado de las dependencias de Capitanía y del Centro de Coordinación de Salvamento Marítimo al Puesto de Control Fronterizo (PCF), acordado tras tres años de negociaciones mediante la firma del convenio el pasado mes de febrero con la Dirección General de la Marina Mercante. Por otro, ha situado la ordenación urbanística necesaria para liberar y preparar los nuevos espacios.

El estudio concentra superficie edificable con un nuevo volumen envolvente que integraría la torre de Salvamento Marítimo y sustituiría el edificio de Capitanía. La APA pretende sacar a concesión esta zona para la construcción de "un edificio emblemático que dé viabilidad a potenciales proyectos".

Además, el documento define otros dos volúmenes más próximos al edificio administrativo de la APA, destinados a usos compatibles con la interacción puerto-ciudad, como puede ser la hostelería. También prevé el desplazamiento del vial para dar continuidad al ejecutado en la primera fase de integración urbana.

TRASLADO DE CAPITANÍA Y SALVAMENTO

Respecto a la reubicación de Capitanía y Salvamento, la presidenta ha detallado que la APA realizó en mayo el encargo a la empresa estatal Tragsa, Empresa de Transformación Agraria, S.A., S.M.E., M.P., para la redacción del proyecto de ejecución, la dirección de obra, la coordinación de seguridad y salud y la ejecución de la reforma y adaptación de la segunda planta del edificio del PCF.

Esta actuación afecta a una superficie de 1.510 metros cuadrados, cuenta con una inversión estimada de 2,4 millones de euros procedentes de fondos propios de la APA y tiene un plazo de 13 meses.

La segunda planta del PCF se encuentra actualmente en estado bruto y es totalmente diáfana. Según el proyecto básico, consensuado entre las partes y necesario para la firma del convenio, ya están definidas las distintas dependencias de la planta para Capitanía y Salvamento Marítimo, con entradas independientes. De forma complementaria, la APA incluye la reserva de 30 plazas de aparcamiento para el personal de ambos organismos.

27 MILLONES DE FONDOS PROPIOS

La APA ha señalado que entre 2023 y 2029 invertirá con fondos propios 27 millones de euros en la apertura puerto-ciudad, a los que se suman la inversión indirecta de 18 millones de euros con financiación de la Junta de Andalucía para la integración urbana y la inversión que realice el adjudicatario que desarrolle el proyecto en el morro del muelle.

La presidenta ha subrayado que todas las obras que ejecuta APA para la apertura puerto-ciudad derivan de la actividad portuaria. Soto ha remarcado que la entidad "no se nutre de impuestos ciudadanos ni partidas presupuestarias estatales", sino de "la actividad que generan las empresas" y por la que pagan "tasas y tarifas" a la autoridad portuaria.

Desde ahí, ha defendido el "esfuerzo inversor" que se realiza para la apertura puerto-ciudad, sin dejar de lado "la apuesta por la infraestructura y servicios portuarios".