El Puerto de Almería presenta en Seatrade Cruise Med servicios e instalaciones exclusivas para cruceros

La presidenta de la Autoridad Portuaria de Almería (APA), Rosario Soto, durante Seatrade Cruise Med, que se celebra en Las Palmas de Gran Canaria. - APA

LAS PALMAS 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Puerto de Almería ha presentado en Seatrade Cruise Med, el principal encuentro profesional del sector de cruceros en el Mediterráneo, la futura terminal exclusiva para cruceristas y los avances de la apertura puerto-ciudad, dentro de su apuesta por mejorar las instalaciones y servicios destinados a este tipo de turismo e incrementar las escalas en la capital.

La Autoridad Portuaria de Almería (APA) participa en esta feria, que se celebra con carácter bienal y que en esta edición se celebra en Las Palmas de Gran Canaria, con el objetivo de "intensificar sus relaciones con los principales operadores y navieras del sector".

Según ha indicado la APA en una nota, la presencia en este encuentro coincide con una etapa de renovación de las instalaciones portuarias, desde levante a poniente, tanto en su conexión y apertura a la ciudad como en la mejora de los servicios destinados a los cruceros.

La presidenta de la APA, Rosario Soto, ha detallado durante su presentación, bajo el título 'Destino Almería: escala mediterránea con instalaciones exclusivas y mejores servicios al crucerista', la apuesta de la autoridad portuaria para que las navieras opten por el Puerto de Almería en sus escalas y para "favorecer el incremento de visitantes y la desestacionalización turística".

En este sentido, Soto ha expuesto los más de 40 millones de euros de inversión que se ejecutarán entre 2027 y 2028 a través de obra pública para mejorar las instalaciones y dotar de mayores servicios al puerto. Estas actuaciones se suman a los 16 millones materializados desde 2023 en la apertura de la primera fase puerto-ciudad y la disposición de una nueva pasarela para cruceristas.

"Trabajamos por impulsar un turismo de calidad en Almería a través de la escala de cruceros y lo hacemos, como puerto de interés general del Estado, con servicios e instalaciones", ha señalado Soto.

La presidenta de la APA ha recordado que este mismo lunes se ha adjudicado la construcción de una terminal exclusiva para cruceristas, independiente del resto del pasaje, en la estación marítima y con salida directa a la conexión con el centro de la ciudad. La actuación contará con una inversión próxima a los 700.000 euros y estará ejecutada en el primer cuatrimestre de 2027.

Asimismo, Soto ha expuesto las obras previstas para los dos próximos años, entre ellas la segunda fase de integración urbana puerto-ciudad, la nueva envolvente de la estación marítima y la reordenación de la zona de pasaje en Ribera II, que se traducirán en un puerto "más vanguardista, accesible y atractivo para el turismo".

La APA también sacará a concurso, para su concesión administrativa, las instalaciones de Capitanía y Salvamento Marítimo "con el objetivo de que tengan un uso cultural y social".

ALMERÍA, ESCALA MEDITERRÁNEA

En Seatrade Cruise Med, el Puerto de Almería está acompañado por la Fundación Bahía Almeriport, el Ayuntamiento de Almería y la asociación para la promoción de Andalucía como destino de cruceros 'Suncruise Andalucía'. Además, ha asistido el concejal de Turismo, Comunicaciones y Promoción de la Ciudad del Ayuntamiento de Almería, Alejandro Soler.

La delegación almeriense dispone de un espacio expositivo dentro del estand de Puertos del Estado, donde mantiene encuentros con navieras y turoperadores para "potenciar la escala de cruceros en Almería".

La feria, organizada por Informa Markets y considerada el principal encuentro profesional del sector en el Mediterráneo y sus mares adyacentes, prevé reunir a más de 2.000 asistentes, alrededor de 180 expositores internacionales y cerca de 220 ejecutivos de las principales compañías de cruceros del mundo.