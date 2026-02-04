El Puerto de Almería se proyecta en 'Fruit Logistica' 2026 como infraestructura estratégica del sector agrícola

La presidenta de la APA, Rosario Soto, durante su participación en la feria Fruit Logistica 2026 de Berlín. - APA

ALMERÍA 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Autoridad Portuaria de Almería (APA), Rosario Soto, ha participado esta semana en la feria internacional 'Fruit Logistica' 2026 de Berlín (Alemania) para trasladar el respaldo institucional del Puerto de Almería al sector agrícola y a las actividades vinculadas a su cadena productiva, así como para destacar su papel como infraestructura estratégica para la exportación hortofrutícola.

Soto ha ofrecido su apoyo tanto a las empresas expositoras de la provincia como a las delegaciones que se han desplazado hasta Messe Berlin "para emprender y consolidar sus relaciones comerciales".

"Para nosotros es fundamental arropar a nuestro sector agrícola y su industria auxiliar y por eso estamos presentes, junto a Puertos del Estado, en el mayor escaparate internacional y centro de negocios europeo para las frutas y hortalizas", ha manifestado en una nota.

La presidenta ha aprovechado la cita para explicar el potencial del Puerto de Almería para la industria auxiliar agrícola y productos perecederos, "impulsando la intermodalidad por vía marítima y carretera, teniendo en cuenta las mejoras que la APA está acometiendo en infraestructura portuaria y conectividad terrestre, que lo posicionan como una gran plataforma logística en el sur de Europa".

En este sentido, Soto ha destacado la entrada directa al Puerto de Almería desde la N-340, abierta el pasado mes de noviembre, con la que el tráfico pesado ha ganado "fluidez", y la ampliación del Muelle de Pechina, cuya ejecución se prevé licitar en el segundo trimestre de este año con una inversión de 25 millones de euros, cofinanciada con seis millones de euros de fondos europeos, en el marco de la convocatoria de 2023 del Mecanismo Conectar Europa (CEF).

Con un plazo de ejecución de dos años, esta obra, además de prolongar en 260 metros la línea de atraque, incrementará en cinco hectáreas la superficie portuaria, lo que permitirá ampliar la zona de acopio y manipulación de tráficos, entre ellos los relativos a la industria auxiliar agrícola. "El Puerto de Almería tiene la capacidad para impulsar la exportación de este tráfico a través de la que es su salida natural por proximidad", ha expresado Soto.

Además, la presidenta ha destacado la conectividad de las instalaciones portuarias de Almería para el comercio internacional, gracias a sus conexiones feeder con Algeciras y Valencia y sus líneas regulares para el tráfico ro-ro con Melilla, Nador (Marruecos) y Orán y Ghazaouet (Argelia).

Asimismo, ha resaltado servicios como las conexiones eléctricas para camiones y contenedores refrigerados (reefer), que permiten mantener la cadena de frío durante la permanencia de los productos agroalimentarios en el puerto, y las Instalaciones Fronterizas de Control Sanitario de Mercancías (Ifcsm), denominadas PCF (Puesto de Control Fronterizo), que integran todos los servicios oficiales en un área que favorece una "mayor agilidad" en las labores de inspección y control oficial, así como en la propia tramitación administrativa.

AUMENTAN LOS TRÁFICOS AGRÍCOLAS Y DE INDUSTRIA AUXILIAR

El tráfico de productos agroalimentarios en el Puerto de Almería ascendió a 329.186 toneladas en 2025, un 6,6 por ciento más que en 2024, y el 42 por ciento del total correspondió a productos hortofrutícolas.

A ello hay que sumar otra mercancía relacionada con la industria auxiliar de la agricultura, necesaria para el desarrollo de la actividad, como abonos, turba, perlita, potasa y papel y pasta de papel para la fabricación de envases de cartón, cuyo movimiento ascendió en 2025 a 195.133 toneladas en los puertos de la APA, un 13,7 por ciento más que el año anterior.