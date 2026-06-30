El Puerto de Almería registra un incremento del 12,7% en pasajeros en las dos primeras semanas de la OPE

Archivo - Varios vehículos durante la operación salida de la Operación Paso del Estrecho (OPE) 2025 en el puerto de Almería. - Antonio Sempere - Europa Press - Archivo

ALMERÍA 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Operación Paso del Estrecho (OPE) ha registrado desde su inicio hasta este pasado lunes un incremento del 12,7 por ciento en pasajeros a través del Puerto de Almería con destino al norte de África, con un total de 21.540 personas embarcadas frente a las 19.115 del mismo periodo del año anterior.

Según ha indicado Interior en una nota, el número de vehículos embarcados ha alcanzado las 6.160 unidades, esto es, un 8,4 por ciento más que en las mismas fechas de 2025.

Durante este periodo se han realizado 51 rotaciones marítimas, una más que el año anterior, manteniendo la capacidad operativa prevista para atender el incremento de la demanda.

El dispositivo de asistencia desplegado por la Administración General del Estado también ha mantenido una elevada actividad. Hasta el 29 de junio se han contabilizado 104 asistencias sociales, el mismo número que en 2025, junto a 105 intervenciones de traducción, un 26,5 por ciento más, y 78 asistencias sanitarias, que representan un incremento del 25,8 por ciento respecto al mismo periodo del pasado ejercicio.

La conexión con Nador concentra la mayor parte del tráfico registrado desde el Puerto de Almería. El 73 por ciento de los vehículos y el 71 por ciento de los pasajeros embarcados tienen como destino esta ciudad marroquí. Le siguen las líneas con Melilla, que representan el 20 por ciento de los vehículos y el 23 por ciento de los pasajeros, mientras que las conexiones con Ghazaouet y Orán mantienen porcentajes más reducidos.

Según los datos de la Secretaría General de Protección Civil y Emergencias, el Puerto de Almería concentra el 13,5 por ciento del tránsito total de pasajeros y vehículos de toda la fase de salida de la Operación Paso del Estrecho, consolidándose como uno de los puertos estratégicos del dispositivo nacional.

La Subdelegación del Gobierno en Almería destaca la coordinación entre todos los organismos implicados, cuyo trabajo conjunto 2está permitiendo que la Operación Paso del Estrecho se desarrolle con normalidad, garantizando la seguridad, la fluidez del tráfico y la atención a los miles de viajeros que utilizan diariamente el Puerto de Almería".