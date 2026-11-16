El Puerto de Cádiz amplía su sistema de gestión ambiental con certificaciones a todas sus dársenas y su sede central

Archivo - Vista exterior del Puerto de Cádiz. - ROCÍO RUZ/EUROPA PRESS - Archivo

CÁDIZ 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz (APBC) ha renovado y ampliado el alcance de su Sistema de Gestión Ambiental (SGA), que cuenta con la certificación conforme a la norma internacional UNE-EN ISO 14001:2015 hasta abril de 2029, a todas sus dársenas y a su sede central.

El certificado ha sido expedido por OCA Instituto de Certificación SLU, como ha indicado la Autoridad Portuaria en una nota, en la que ha señalado que esta renovación supone un nuevo reconocimiento al trabajo desarrollado en materia de gestión ambiental y consolida la aplicación de criterios de protección del entorno y prevención de la contaminación en el conjunto de sus instalaciones y actividades.

El alcance de la certificación comprende los servicios generales portuarios, definidos en el marco normativo del sistema portuario de titularidad estatal, en las instalaciones de Cádiz, Zona Franca, La Cabezuela-Puerto Real y El Puerto de Santa María. Además, incluye el control de los servicios portuarios de manipulación de graneles, el seguimiento ambiental de la actividad pesquera y los proyectos promovidos por la Autoridad Portuaria.

La certificación se extiende tanto a las instalaciones portuarias de las distintas dársenas como a las oficinas centrales de la APBC, situadas en la Plaza de España de Cádiz.

La norma UNE-EN ISO 14001:2015 establece los requisitos para implantar y mantener un sistema de gestión ambiental, permitiendo identificar y controlar los aspectos ambientales derivados de la actividad de una organización, impulsar la mejora continua y reforzar la prevención de la contaminación.

Con esta renovación y ampliación, la Autoridad Portuaria ha señalado que reafirma su apuesta por integrar la sostenibilidad ambiental en la gestión diaria del puerto y avanzar hacia un modelo de actividad portuaria "cada vez más eficiente y respetuoso con su entorno".