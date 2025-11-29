El Puerto de Cádiz estrena diciembre con dos cruceros y los primeros 2.500 turistas del mes

Un crucero anclado en el muelle del Puerto de Cádiz - AUTORIDAD PORTUARIA DE LA BAHÍA DE CÁDIZ

CÁDIZ 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Puerto de Cádiz va a estrenar diciembre con la llegada el lunes día 1 de los primeros 2.500 turistas a bordo de dos cruceros, siendo estas las primeras escalas del último mes del año, en el que se esperan 24 paradas hasta el 27 de diciembre.

Según datos del Ayuntamiento de Cádiz y la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz, recogidos por Europa Press, el lunes 1 de diciembre harán su entrada en el puerto gaditano los cruceros 'Seven Seas Voyager' y 'Norwegian Sky'.

En concreto, el 'Seven Seas Voyager' atracará a las 07,00 horas en el Muelle Ciudad con 667 pasajeros de nacionalidad británica y estadounidense en su mayoría. Aquí permanecerá hasta las 19,00 horas, cuando zarpará a su siguiente escala en las islas Madeira.

El 'Norwegian Sky' tocará puerto a las 09,00 horas del lunes con 1.884 pasajeros a bordo, con nacionalidad destacada de EEUU y Canadá. El crucero estará en el Muelle Alfonso XIII hasta las 20,00 horas, momento en que iniciará su salida hacia el puerto de Motril, en Granada.

El mes de noviembre va a finalizar con 38 escalas, la última este sábado, con el crucero 'Arcadia', que traerá hasta el puerto gaditano a los últimos turistas del mes, en concreto a unos 2.300 pasajeros.