El Puerto de Cádiz invertirá 437.000 euros en la rehabilitación del Paseo Almirante Pascual Pery

Un portacontenedores en el Puerto de Cádiz - AUTORIDAD PORTUARIA DE LA BAHÍA DE CÁDIZ

CÁDIZ 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz (APBC) ha sacado a licitación las obras de rehabilitación y mejora del paso superior situado sobre el dique de abrigo del Paseo Almirante Pascual Pery, una actuación que contará con un presupuesto base de 437.242,70 euros, IVA incluido.

La APBC ha señalado en una nota que la intervención responde a la necesidad de actuar sobre diversos elementos de la infraestructura que presentan un avanzado estado de deterioro, como consecuencia de su exposición a las duras condiciones del entorno marino, caracterizado por elevados niveles de humedad, presencia de cloruros, viento y oleaje.

Los trabajos permitirán corregir patologías detectadas en el voladizo del paso superior, el muro pretil que delimita el paseo y la zona portuaria, varios tramos de cerramiento y retirada de la estructura metálica del mirador situado sobre la cubierta del edificio que alberga la Sala Momart.

El proyecto contempla la demolición controlada de aquellos elementos que no pueden ser recuperados, la rehabilitación estructural de las zonas afectadas mediante materiales específicamente diseñados para ambientes marinos, la reposición de elementos deteriorados y la mejora general de las condiciones de seguridad de la infraestructura.

Según se ha indicado, la actuación no supondrá modificaciones en el uso actual de la zona, centrándose exclusivamente en la recuperación de las condiciones de funcionalidad, durabilidad y seguridad de los elementos afectados.

Esta acción se enmarca dentro de la estrategia de conservación y mejora de las infraestructuras gestionadas por la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz, con el objetivo de mantener los estándares de seguridad y calidad tanto para la actividad portuaria como para los espacios de uso ciudadano vinculados al puerto.