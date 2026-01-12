El Puerto de Cádiz recibe 344 escalas de crucero en 2025 y se mantiene entre los cinco primeros de España

Archivo - Un crucero anclado este pasado mes de noviembre de 2025 en el Puerto de Cádiz - AUTORIDAD PORTUARIA DE LA BAHÍA DE CÁDIZ - Archivo

CÁDIZ 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El tráfico de cruceros en el Puerto de la Bahía de Cádiz ha sumado 344 escalas durante el año en 2025, lo que supone once más que en el mismo periodo del año anterior y un crecimiento del 3,3 por ciento, por lo que se mantiene entre los cinco primeros puertos del territorio nacional.

Según ha indicado la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz (APBC) en una nota, el número total de pasajeros del ejercicio es de 624.444, que, comparado con los 695.171 del año anterior, supone un descenso del 10,17 por ciento. Esto último se debe al incremento de buques de la clase Premium o Deluxe, caracterizados por tener menor tamaño y pasaje aunque mayor poder adquisitivo, según la APBC, que ha indicado que en 2025 este tipo de buques ha alcanzado el 59 por ciento del total de los cruceros arribados frente al 51 por ciento de 2024.

Así, en consecuencia, el tamaño de los buques arribados a puerto también ha descendido en un diez por ciento, con 25.223.217 unidades en total. Por su parte, la cifra media de pasajeros por buque de crucero se sitúa en 1.815 cruceristas, siendo el barco con más pasajeros el 'Aida Cosma' con 6.820, seguido por el 'Arvia' con 6.381 y en tercer lugar, por el 'MSC Virtuosa' con 6.063.

Además, la APBC ha señalado que el mes con más actividad fue abril, con un total de 46 escalas, seguido de septiembre con 38 y mayo como tercer mejor mes con 29.

Asimismo, ha recordado que el impacto económico de los cruceros es "especialmente significativo en el entorno", señalando que según el último estudio realizado por la Junta de Andalucía sobre el turismo de cruceros en la región (2017), el gasto medio por crucerista y día en puerto de escala se establece en 40,6 euros y puede llegar hasta los 200 euros en el caso de puerto base.

En este sentido, el impacto de esta actividad en 2025 podría haber alcanzado los 25,4 millones de euros, contando sólo el gasto de los cruceristas y sin tener en cuenta el generado por la tripulación.

En cuanto al año 2026, la APBC ha recordado que el Puerto de la Bahía de Cádiz tiene prevista actualmente 382 escalas de crucero, donde se incluyen las alrededor de 45 paradas del mini crucero de lujo 'Belle de Cadix'. En este sentido, ha destacado que de los 365 días del año, 158 (un 43%) no habrá ningún crucero en el puerto y 118 días sólo habrá uno. Por su parte, los días que habrá dos cruceros en el puerto de la ciudad serán 57, mientras que los que habrá tres serán 29. Por último, solo se prevén tres jornadas con cuatro cruceros de forma simultánea.