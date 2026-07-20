El Puerto colabora en la celebración en Huelva del Pleno del Consejo Superior de Arquitectos de España

Colaboración entre el Puerto de Huelva y el Colegio Oficial de Arquitectos de Huelva. - PUERTO DE HUELVA

HUELVA 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Autoridad Portuaria de Huelva y el Colegio Oficial de Arquitectos de Huelva han formalizado este lunes un acuerdo de patrocinio cuyo objetivo principal es apoyar la celebración en Huelva del Pleno del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE).

Según ha indicado el colegio en una nota de prensa, la firma representa un "respaldo institucional directo" a la organización de este encuentro, que reunirá en la provincia a los máximos representantes de los colegios oficiales de arquitectos de todo el territorio nacional. El acuerdo permitirá "reforzar los medios necesarios para el desarrollo, la proyección y la difusión de una cita de especial relevancia para la profesión".

El Pleno de consejeros constituye el principal órgano de encuentro, coordinación y representación de los colegios de arquitectos, su celebración en Huelva permitirá abordar asuntos "estratégicos" para la profesión y analizar los "principales desafíos que afectan a la arquitectura, el urbanismo, la vivienda, la ordenación territorial, la sostenibilidad y la protección del patrimonio".

Mediante esta firma, la Autoridad Portuaria de Huelva se suma al esfuerzo organizativo del Colegio Oficial de Arquitectos de Huelva para garantizar el adecuado desarrollo del Pleno y contribuir a que la ciudad se convierta en el "centro del debate profesional e institucional sobre el presente y el futuro de la arquitectura en Andalucía".

La elección de Huelva como sede supone "una oportunidad" para mostrar ante los representantes de todos los colegios de España, "la realidad urbana, territorial y portuaria de la provincia", así como los procesos de transformación y desarrollo que actualmente definen su relación con la ciudad, el paisaje y el territorio.

El apoyo formalizado mediante este acuerdo se extiende también a la conmemoración del XXV aniversario del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Arquitectos (CACOA) y a los actos programados en torno al Día de la Arquitectura y el Urbanismo que se celebrarán en octubre. No obstante, la celebración del Pleno de consejeros constituye el eje central de la colaboración entre ambas instituciones.

Con esta firma, la Autoridad Portuaria y el Colegio Oficial de Arquitectos de Huelva consolidan su colaboración y reafirman su compromiso con la arquitectura, el urbanismo y el desarrollo sostenible de la provincia, facilitando la celebración de un encuentro de referencia para el conjunto de la profesión en Andalucía.