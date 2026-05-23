El Puerto de Huelva alcanza hasta abril un volumen de tráfico de más de 9,7 millones de toneladas

Archivo - Vista aérea del Muelle Sur del Puerto de Huelva. - PUERTO DE HUELVA - Archivo

HUELVA 23 May. (EUROPA PRESS) -

El Puerto de Huelva ha movido un volumen total de tráfico portuario de más de 9,7 millones de toneladas entre los meses de enero y abril de este año 2026, lo que conlleva un incremento del 0,51% con respecto al mismo periodo del año anterior.

Según las estadísticas del Puerto de Huelva, consultadas por Europa Press, frente a los más de 2,2 millones de toneladas en febrero de 2025 en ese mismo mes en 2026 se alcanzaron más de 2,6 millones de toneladas, lo que ha supuesto un incremento del 3,22%.

Por otro lado, respecto a los graneles líquidos, en los cuatro meses del año se alcanzaron más de 7,9 millones de toneladas, experimentado un mínimo crecimiento con respecto a 2025. Por su parte, los graneles sólidos registran 1,6 millones de toneladas hasta abril. El tráfico de mercancía general alcanzó un volumen de 9,5 millones de toneladas, y un incremento del 0,23%.

En cuanto al tráfico de contenedores, en los cuatro primeros meses de 2026 se han movido 43.585 contenedores de la unidad de medida TEUS (equivalente a 20 pies), lo que supone un aumento con respecto a 2025 cuando se movieron 42.923 contenedores entre enero y abril.

Asimismo, en relación al pasaje de las líneas regulares Huelva-Canarias, el movimiento de pasajeros ha supuesto 12.123 personas entre enero y abril, lo que supone un descenso del 7,86 por ciento con respecto al mismo periodo del pasado año, cuando el dato era de 13.157 personas.