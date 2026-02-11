El Puerto de Huelva avanza en la eliminación de pasos a nivel en la avenida Francisco Montenegro

Avenida Francisco Montenegro de Huelva. - PUERTO DE HUELVA

HUELVA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Puerto de Huelva en su apuesta por la integración puerto-ciudad continúa dando nuevos pasos para mejorar todo el frente portuario, por ello, la avenida Francisco Montenegro, que discurre desde el inicio de la rotonda del Muelle de la Compañía Rio Tinto hasta la Punta del Sebo, lucirá sin el paso elevado que comunica la planta de Fertiberia en Huelva con su pantalán en la ría.

Según ha indicado la entidad en una nota de prensa, la compañía ya ha comenzado los trabajos de desbroce, desmontaje y retirada de la cinta y la tubería, que se llevarán a cabo a lo largo de este mes de febrero. Por ello, durante y mañana se producirán por la mañana hasta mediodía cambios en la circulación del tráfico por la Avenida Francisco Montenegro, así como a lo largo de este mes hasta que finalicen los trabajos.

En este sentido, el presidente del Puerto de Huelva, Alberto Santana, ha asegurado que con la retirada de los pasos elevados "se avanza en nuestra estrategia de acercar el puerto a la ciudad y poner en valor nuestros espacios para el disfrute de los vecinos y visitantes".

En una primera fase, el paso elevado de Fertiberia quedará retirado totalmente de la avenida Francisco Montenegro en el mes de marzo, que cuenta con un carril bici y una senda peatonal para la práctica de actividades saludables.

En las tareas de retirada de elementos y control de seguridad intervendrán técnicos de la planta de Fertiberia y del Puerto de Huelva, así como la Policía Portuaria. Asimismo, está previsto la eliminación de otro paso elevado en esta misma avenida.