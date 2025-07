El Puerto de Huelva contará con proyección lumínica de señales para mejorar el tráfico de graneles sólidos

HUELVA 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Lonja de la Innovación, impulsada por el Puerto de Huelva en colaboración con Telefónica, afrontará un "nuevo reto" de innovación para mejorar la seguridad operativa en los muelles de graneles sólidos del puerto onubense basada en proyección lumínica dinámica para mostrar señales de tráfico.

Según ha indicado el puerto en una nota, el "desafío" partía de una "necesidad real" identificada en el Concurso de Ideas en el que han participado los trabajadores del Puerto de Huelva. El objetivo consiste en ordenar el tráfico en una zona de alta actividad sin recurrir a señalización física, limitada por las características del entorno y el movimiento de tráfico constante de mercancía a granel.

La solución seleccionada ha sido la propuesta por la empresa andaluza Surcontrol, especializada en automatización y control industrial. La empresa desarrollará un sistema basado en proyección lumínica dinámica, capaz de mostrar señales de tráfico como STOP o prioridad de paso, sin ocupar espacio físico ni verse afectado por el tráfico de mercancías.

El presidente del Puerto de Huelva, Alberto Santana, ha valorado positivamente este proyecto, que surge a propuesta de un concurso de ideas destinado a los trabajadores del Puerto, ya que "aportará soluciones de mejora de la seguridad para el tráfico de transporte terrestre en los muelles Ingeniero Juan Gonzalo y Ciudad de Palos, donde se mueve anualmente más de cinco millones de toneladas de graneles sólidos, sobre todo de minerales, cereales y abonos, entre otros productos".

La solución incluye análisis de tráfico mediante cámara inteligente y la gestión automatizada de los dispositivos a través de una plataforma propia, lo que permitirá adaptar la señalización en tiempo real y mejorar la seguridad vial sin interferir en la actividad portuaria.

El proyecto se desarrollará como piloto en los próximos meses y servirá como caso práctico de cómo la colaboración con empresas y startups puede traducirse en mejoras concretas en la logística portuaria.

El jurado evaluador de las propuestas candidatas estuvo formado por la CTO de la Autoridad Portuaria de Huelva, Mafran Martinez; la directora de La Lonja de la Innovación, Rocío Díaz; el consultant of Strategy and Open Innovation en Telefónica, José Ignacio Morales, el director of FIWARE iHubs en Telefónica, Juan Marcelo, y el ganador del concurso de Ideas del Puerto por el que se generó posteriormente este reto, Carlos Corrales.

El puerto ha destacado que este hito representa un "nuevo caso de éxito" del modelo de innovación abierta que impulsa La Lonja de la Innovación, basado en conectar retos reales del entorno logístico con el talento de startups y pymes tecnológicas.

El Puerto de Huelva puso en marcha en abril de 2022 la Lonja de la Innovación en colaboración con la compañía Telefónica, el primer nodo fiware portuario de carácter mundial, situado en la primera planta del edificio de la nueva lonja pesquera. Desde ese momento, la Lonja ha trabajado "firmemente" en la organización y promoción de soluciones basadas en esta tecnología.

En el año 2022, consiguió el reconocimiento como nodo de innovación tecnológico por la Unión Europea. En 2023, La Lonja recibió su primera estrella, y en el año 2024, la segunda y en mayo del año 2025 ha sumado una tercera y última estrella Fiware. De esta forma, este nodo tecnológico ha alcanzado la máxima categoría dentro de la red internacional de Fiware iHubs al obtener el título de Fiware iHub Premium.