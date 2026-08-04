El Puerto de Huelva culmina las obras de ampliación de la terminal ferroviaria del Muelle Sur

Ampliación de la terminal ferroviaria del Muelle Sur del Puerto de Huelva. - PUERTO DE HUELVA

HUELVA 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Puerto de Huelva ha finalizado las obras de ampliación de la terminal ferroviaria del Muelle Sur, tras llevar a cabo la construcción de una tercera vía para poder implantar así el servicio de Autopistas Ferroviarias. Esta actuación ha conllevado una inversión superior a 6,3 millones de euros, que ha contado con fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (Mecanismo para la Recuperación y la Resiliencia, MRR), NextGeneration EU.

El presidente del Puerto de Huelva, Alberto Santana, ha mostrado su "satisfacción" con el desarrollo de este proyecto, ya que permitirá poner en marcha autopistas ferroviarias desde el Puerto de Huelva hasta el norte de España y Europa, "lo que hará posible que los semirremolques y remolques de mercancía, que se desembarquen en el Puerto de Huelva procedente de las Islas Canarias y otras procedencias, puedan subirse al tren y llegar a cualquier mercado, fomentando así la intermodalidad en las conexiones".

Así lo ha destacado el presidente del Puerto de Huelva en una visita a la ampliación, ya ejecutada, con la jefa del Área de Infraestructuras, Guadalupe Díaz, según ha indicado la Autoridad Portuaria de Huelva en una nota.

Esta actuación ha consistido en la creación de una nueva vía (V3) de 1.211 metros de longitud, la ampliación de la terminal existente extendiendo la plataforma de la misma hacia el suroeste, sumando 15.112 metros cuadrados adicionales a la terminal actual, que ya contaba con 33.750 metros cuadrados pavimentados.

El proyecto se ha completado con la actualización y la renovación de los sistemas de seguridad, señalización, drenaje, e iluminación de la terminal. Las obras han sido ejecutadas por la empresa Asch Infraestructuras y Servicios S.A.

La terminal ferroviaria está adaptada a trenes de 750 metros de longitud y dispone de un diseño de doble vía sobre placa, conectada con la vía de las instalaciones ferroviarias de la Autoridad Portuaria de Huelva y los viales rodados principales localizados junto al actual Puesto de Control Fronterizo (PCF).

Las conexiones ferroviarias actuales del Puerto de Huelva desde esta terminal ferroviaria del Muelle Sur comprenden dos trenes semanales con Abroñigal (Madrid) y dos trenes semanales con Fuenlabrada (Madrid), así como cuatro trenes semanales con Majarabique (Sevilla), todo ellos para el transporte de mercancía general contenerizada.