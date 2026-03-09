El Puerto de Huelva destina más de 700.000 euros a la rehabilitación del antiguo edificio de Estihuelva

Imagen de la visita a las obras del edificio Estihuelva. - PUERTO DE HUELVA

HUELVA 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Puerto de Huelva ha destinado una inversión superior a 700.000 euros para llevar a cabo la rehabilitación del antiguo edificio de Estihuelva, situado en la Avenida Sanlúcar de Barrameda de la ciudad onubense. El objetivo se centra en poder habilitar este espacio para dependencias de la Policía Portuaria y oficinas.

El presidente del Puerto de Huelva, Alberto Santana, ha realizado una visita a las obras del edificio durante acompañado por la jefa del Área de Infraestructuras, Guadalupe Díaz, ha indicado la Autoridad Portuaria.

"Se trata de un proyecto de habilitación de este espacio con el fin de aprovecharlo como dependencias del Puerto de Huelva, tras realizar una actuación para poner en valor el interior de este popular edificio de la comunidad portuaria, conservando su estética exterior y creando unas instalaciones modernas y accesibles", ha subrayado Santana.

La obra, que se inició en el primer trimestre del año 2025, está a punto de finalizar. Este proyecto ha sido ejecutado por la empresa Ingeniería de Suelos y Explotación de Recursos, S.A. (Insersa).