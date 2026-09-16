El Puerto de Huelva otorga una concesión para desarrollar la ZAL en la Punta del Sebo

Reunión del Consejo de Administración del Puerto de Huelva. - PUERTO DE HUELVA

HUELVA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Administración del Puerto de Huelva ha aprobado este miércoles el otorgamiento de una concesión a ZAL Huelva para la construcción y explotación de una Zona de Actividades Logísticas (ZAL) en la Punta del Sebo. Asimismo, ha dado luz verde a la tarifa por uso y explotación del frioducto destinado al suministro de frío en el marco del Hub Logístico del Frío, situado en el Muelle Sur.

La sesión, presidida por el presidente del Puerto de Huelva, Alberto Santana, también ha servido para informar sobre la evolución positiva de los tráficos portuarios acumulados entre enero y agosto de este año, así como de la autorización para la licitación del proyecto de soterramiento de la avenida Hispanoamérica, ha indicado la Autoridad Portuaria en una nota.

Alberto Santana ha destacado que "en esta sesión se ha avanzado en la puesta en marcha de la ZAL, un espacio que aportará valor añadido a la actividad portuaria y creará empleo relacionado con la logística, el transporte, la distribución y actividades complementarias a la industria y la agroalimentación".

Asimismo, Santana ha añadido que el frioducto, promovido por el Puerto de Huelva, distribuirá el frío residual del proceso de regasificación de la planta de Enagás para abastecer las instalaciones del Hub Logístico del Frío, promovido por Friportsur, y otras empresas demandantes. De esta forma, "el Puerto onubense reforzará su posicionamiento en materia de logística del frío, además de ofrecer un servicio que potenciará las exportaciones agroalimentarias".

CONCESIÓN PARA LA ZAL

El Consejo de Administración ha aprobado el otorgamiento de una concesión a ZAL Huelva, S.A. para la construcción y explotación de una Zona de Actividades Logísticas en la Punta del Sebo, dentro de la zona de servicio del Puerto de Huelva.

Tras resultar adjudicataria del concurso público convocado por la Autoridad Portuaria de Huelva, la empresa explotará una superficie de más de 147.000 metros cuadrados durante un periodo de 50 años.

EXPLOTACIÓN DEL FRIODUCTO

Por otro lado, el Consejo de Administración ha aprobado la tarifa por uso y explotación del frioducto, una vez culminadas las obras de construcción de la red de conducción de frío del Puerto de Huelva en el marco del proyecto del Hub Logístico del Frío.

En el marco de los proyectos de integración puerto-ciudad, el presidente del Puerto de Huelva ha trasladado a los miembros del Consejo de Administración la reciente autorización, el día 8 de septiembre, por parte del Consejo de Ministros de la licitación del proyecto de soterramiento de la avenida Hispanoamérica y la construcción de un aparcamiento subterráneo.

Se trata de una actuación estratégica para avanzar en el proyecto de remodelación del Muelle de Levante. La inversión roza los 77 millones de euros y será financiada íntegramente con fondos propios de la Autoridad Portuaria de Huelva.

TRÁFICOS PORTUARIOS

Durante la sesión también se ha informado de la evolución al alza de los tráficos portuarios entre enero y agosto, periodo en el que se han superado los 20,1 millones de toneladas, lo que supone un incremento del 2,2% respecto al mismo periodo del año anterior. En el mes de agosto se alcanzaron los tres millones de toneladas, convirtiéndose en el mejor dato mensual registrado en lo que va de año.

Por tipos de tráfico, los graneles líquidos han registrado un crecimiento del 1,5%, con un volumen superior a 14,9 millones de toneladas. Por su parte, los graneles sólidos han aumentado un 11,4%, hasta alcanzar los 3,8 millones de toneladas. El movimiento de mercancía general ha superado los 1,1 millones de toneladas, lo que representa un descenso del 11%.

En cuanto al tráfico de automóviles en régimen de mercancía, se han movido más de 35.169 unidades, con un crecimiento del 43,61%. Por su parte, el tráfico de contenedores ha registrado un descenso del 29,4%, con un volumen superior a 77.723 TEU.

Respecto al tráfico rodado en el Muelle Sur, el movimiento de Unidades de Transporte Intermodal (UTI), entre ellas remolques y semirremolques, ha superado las 18.698 unidades, lo que supone una caída del 18,41%.