El Puerto de Huelva patrocina el curso de Vigilancia, Seguridad Privada y Protección de Explosivos de Cruz Roja

Certificado de Profesionalidad oficial en Vigilancia, Seguridad Privada y Protección de Explosivos en el que participan 15 alumnos y alumnas del proyecto 'Aceleradores GO Empleo Juvenil'. - CRUZ ROJA HUELVA

HUELVA 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Puerto de Huelva vuelve a ayudar a Cruz Roja a promover el empleo con la próxima firma de un patrocinio que permitirá el desarrollo de una nueva acción formativa orientada a reducir el desempleo juvenil en la provincia. Se trata del Certificado de Profesionalidad oficial en Vigilancia, Seguridad Privada y Protección de Explosivos en el que participan 15 alumnos y alumnas del proyecto 'Aceleradores GO Empleo Juvenil'.

Según ha indicado la ONG en una nota de prensa, ante el reto que supone el paro juvenil, que mantiene "tasas significativas", esta formación intensiva de carácter presencial tiene como propósito dotar a los participantes de las herramientas teóricas y prácticas necesarias para garantizar su éxito en el mercado laboral. El programa formativo destaca por "su enfoque integral y de alta intensidad".

Antes de acceder a la especialización técnica, los alumnos han completado un itinerario personalizado que incluye orientación y prospección; competencias transversales, como el desarrollo de habilidades clave para mantenerse y progresar en el entorno laboral; y formación en áreas de alta demanda como prevención de riesgos laborales y manipulación de alimentos.

Con la obtención de esta titulación oficial, Cruz Roja y el Puerto de Huelva apuestan por la diversificación profesional y la mejora de la empleabilidad, priorizando además la integración de colectivos subrepresentados, como las mujeres, en ocupaciones tradicionalmente masculinizadas.

El proyecto 'Aceleradores GO Empleo Juvenil' de Cruz Roja es un programa integral de activación, orientación y formación diseñado para facilitar la inserción laboral de personas jóvenes en situación de desempleo o desventaja.

A través de itinerarios personalizados, la iniciativa mejora las competencias personales y profesionales de los participantes para conectar su talento con las necesidades del mercado. Este proyecto es posible gracias a la financiación del Programa estatal FSE+ de Empleo Juvenil y la cofinanciación del Ministerio de Trabajo y Economía Social.