El Puerto de Huelva prevé adjudicar las obras del soterramiento de la avenida Hispanoamérica a final de año

El presidente del Puerto de Huelva, Alberto Santana, ha avanzado que, "si todo sale bien", prevén adjudicar la obra del soterramiento de la avenida de Hispanoamérica y del aparcamiento subterráneo a finales de año, una vez que sea aprobado por el Consejo de Ministros.

Así lo ha destacado Santana durante el balance anual de la actividad del Puerto de Huelva, que ha definido esta obra como "el buque-insignia" de las acciones de la integración Puerto-Ciudad y "una de las más demandas por los ciudadanos".

De este modo, ha explicado que la obra consiste en la ejecución de un aparcamiento subterráneo de 598 plazas, con una inversión estimada de más de 59,7 millones de euros y en el soterramiento del tráfico de la avenida Hispanoamérica.

En este sentido, ha señalado que el proyecto "ya no depende del Puerto de Huelva", ya que está a expensas de que se apruebe por el Consejo de Ministros, aunque, como ha trasladado Santana, el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha trasladado en varias ocasiones que "es un proyecto que se va a aprobar"

"Cuando el Consejo de Ministros lo apruebe, sacaremos la licitación pública con un importante el plazo, puesto que es una obra con cierta complejidad, y esperamos, si van todos los plazos como creemos que van a ir, que podamos a finales del año 2026 tener por lo menos el adjudicatario de la obra y en 2027 empezar la obra".

Así, ha señalado que se trata de "una obra compleja, de unos cuatro años" y 75 millones de inversión, ya que "hay que soterrar casi un kilómetro de vía, doble carril por cada sentido y con los aparcamientos", aunque ha señalado que la obra "no impedirá la circulación, sino que se hará en paralelo".

INTEGRACIÓN PUERTO-CIUDAD

Por otra parte, el presidente del Puerto de Huelva ha puesto de manifiesto en el balance anual que durante el ejercicio 2025 "se ha avanzado en otras actuaciones que forman parte de la integración puerto-ciudad, poniendo en valor nuestro patrimonio histórico, minero e industrial y recuperando espacios para la ciudad".

Entre las actuaciones más relevantes se encuentra la unión del Muelle cargadero de mineral de la antigua Compañía Rio Tinto, situado al inicio del Paseo de la Ría de Huelva. El Puerto de Huelva ha llevado a cabo el proyecto de recuperación de este elemento emblemático de la historia de la minería del siglo XIX al que ha destinado un presupuesto superior a 586.000 euros.

Además, se ha llevado a cabo la rehabilitación del Muelle de carga de la compañía española de Minas de Tharsis. Esta actuación se ha centrado en garantizar la estabilidad y seguridad estructural de un elemento simbólico de la historia de la minería en la provincia. Este muelle histórico se abrió al tráfico el 6 de febrero de 1871 para embarcar los minerales procedentes de las minas de Tharsis, Lagunazo y La Zarza, según consta en el Archivo del puerto onubense.

El presupuesto ha superado 5,7 millones de euros. De esta cantidad, 1,5 millones están subvencionados por parte del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, a través del 2% Cultural destinado a las actuaciones sobre bienes de especial interés arquitectónico, histórico y artístico.

Por otro lado, se ha inaugurado en el entorno al Monumento a Colón la Cruz del Camino Colombino y una escultura homenaje a la artista norteamericana Gertrude Vanderbilt Whitney, autora del mencionado monumento.

Además, el Puerto ha colaborado en el marco de la línea de Responsabilidad Social Empresarial con 266 proyectos de colectivos sociales, culturales, educativos y deportivos.