El Puerto de Huelva prevé que las obras del Muelle de Levante se adjudiquen en el primer semestre de 2027

El presidente del Puerto de Huelva, Alberto Santana, Acompañado por la jefa del Área de Infraestructuras, Guadalupe Diaz, el Muelle de Levante. - PUERTO DE HUELVA

HUELVA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El proyecto de rehabilitación del Muelle de Levante comenzará con el soterramiento de la avenida de Hispanoamérica para lograr acercar la ciudad, desde el parque alcalde Juan Ceada (parque de Zafra) a la ría. Unas obras que el Puerto espera que se adjudiquen previsiblemente en el primer semestre de 2027 y que supondrán una inversión cercana a los 77 millones de euros, financiada íntegramente con fondos propios de la Autoridad Portuaria de Huelva.

El presidente del Puerto de Huelva, Alberto Santana, ha visitado este lunes, acompañado por la jefa del Área de Infraestructuras, Guadalupe Diaz, el Muelle de Levante, donde ha valorado "positivamente" la autorización otorgada por parte del Consejo de Ministros de la licitación del proyecto de soterramiento de la avenida Hispanoamérica y la construcción de un aparcamiento subterráneo asociado, una actuación estratégica que supone una inversión cercana a los 77 millones de euros, financiada íntegramente con fondos propios de la Autoridad Portuaria de Huelva, según ha indicado la entidad en una nota de prensa.

Asimismo, Santana ha agradecido la colaboración del Consejo de Ministros, Puertos del Estado, el equipo humano del Puerto de Huelva, el Consejo de Administración del Puerto de Huelva y el Ayuntamiento de Huelva, ya que se trata de una iniciativa decisiva para conseguir el verdadero acercamiento de Huelva a la ría y culminar toda la transformación de la fachada portuaria, que se ha llevado a cabo desde el Monumento a Colón hasta la Ciudad del Marisco.

Igualmente, Alberto Santana ha puesto de manifiesto que el comienzo de este proyecto "representa la desaparición de la popular valla que tradicionalmente ha separado el Puerto de la ciudad para que Huelva pueda disfrutar del entorno de su ría de una forma accesible".

El presidente del Puerto de Huelva ha anunciado que las previsiones del Puerto de Huelva apuntan a que las obras se adjudiquen durante el primer semestre del año 2027, un periodo que permitirá planificar junto con el Ayuntamiento de Huelva los cambios de circulación oportunos para minimizar lo máximo posible el impacto de la obra en el tráfico de vehículos por el interior de la ciudad.

En este contexto, Alberto Santana ha matizado que el Puerto de Huelva intentará garantizar que el tráfico continúe por la avenida de Hispanoamérica durante casi toda la ejecución de la obra. Si bien, los carriles se reducirán de cuatro a dos, uno por cada sentido de la circulación.

En el proyecto de remodelación integral del Muelle de Levante resulta necesario llevar a cabo el soterramiento de la avenida de Hispanoamérica, aproximadamente desde su inicio, junto al Centro Comercial Aqualón hasta la glorieta próxima al Muelle de la Compañía Rio Tinto. Mediante esta actuación de soterramiento se conseguirá unir peatonalmente el Muelle de Levante a la ciudad de Huelva, creando un espacio accesible y amable. Además, esta actuación contempla la ejecución de plazas de aparcamientos subterráneas.

La longitud total del soterramiento se estima en 962 metros y la sección tipo incluirá dos carriles por sentido de circulación de 3,25 metros de ancho y cinco metros de gálibo libre. Por su parte el aparcamiento bajo el muelle de Levante albergará al menos 598 plazas de las que 18 serán para personas de movilidad reducida.

La remodelación del Muelle de Levante permitirá poner a disposición de futuros inversores cerca de 80.000 metros cuadrados destinados a usos vinculados al ocio, la restauración, la actividad de congresos, la cultura, el turismo y los servicios avanzados.