El Puerto de Huelva supera las 30 millones de toneladas en 2025 y prevé invertir 53 millones de euros este año

HUELVA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Puerto de Huelva ha culminado el ejercicio 2025 con un "balance positivo" en cuanto a actividad portuaria, inversiones y desarrollo de infraestructuras clave, puesto que se han superado las 30 millones de toneladas, consolidándose como un nodo logístico, industrial y energético de referencia en el suroeste europeo. Además, prevé una inversión de 53 millones de euros para este 2026 que según el presidente de la entidad, será "al año del salto cualitativo".

Así lo ha dado a conocer el presidente del Puerto de Huelva, Alberto Santana, acompañado por el director del Puerto onubense, Alfonso Peña, en el balance anual de la actividad portuaria, donde Santana ha destacado que "el balance de este año demuestra que el Puerto de Huelva continúa avanzando con paso firme".

En cuanto al tráfico de mercancías, el puerto onubense ha registrado un movimiento superior a 30,3 millones de toneladas, lo que supone un ligero descenso de un 2,57% con respecto al año anterior, no obstante, Santana ha señalado que las expectativas para 2026 son "muy altas y de superar la cifra del pasado año".

En cuanto al tipo de mercancía, ha destacado el crecimiento de la mercancía general en un 5,7%, tras alcanzar un volumen superior a 1,8 millones de toneladas. Los graneles sólidos, con un movimiento total de 5,4 millones de toneladas, han experimentado una subida del 2,7 %.

Por su parte, el tráfico de graneles líquidos ha superado los 22,5 millones de toneladas, lo que implica un descenso del 5,39% respecto al ejercicio anterior. En relación al tráfico de contenedores, se ha superado por primera vez los 152.400 TEUs, con un aumento del 42,26%, lo que ha supuesto, según Santana, "se ha batido el récord histórico del Puerto".

En cuanto al tráfico Ro-ro también ha crecido, ya que el número de Unidades de Transporte Intermodal (semirremolques, entre otros) ha superado las 33.000 unidades, lo que conlleva un ascenso del 7,86%.

Por otro lado, el tráfico de automóviles en régimen de mercancía ha experimentado un fuerte incremento de un 139,69 %, tras mover más de 35.700 unidades. En cuanto al número de vehículos en régimen de pasaje, han superado las 30.800 unidades. El número de pasajeros de Huelva-Canarias ha sido de más de 51.000 usuarios de las líneas, que supone un descenso, pero el presidente ha explicado que se debe a la marcha de la naviera Armas Trasmediterránea.

En cuanto al número de buques mercantes se mantiene en la horquilla de más de 2.200. En relación al número de trenes, se ha registrado un movimiento durante el año 2025 de casi 2.000.

En cuanto a cruceros, ha destacado que el Puerto de Huelva trabaja con el sector luxury y el pasado año llegaron un total de 12 "dos menos que el año pasado". No obstante, el presidente ha señalado que el puerto onubense "tiene un gran déficit en cuanto a calados, dado que estamos en una ría, y eso hace que no puedan entrar esos grandes cruceros que se ven de miles de personas".

Sin embargo, el Puerto ha realizado un dragado de mantenimiento para que el Muelle de Levante pase de "cuatro a seis metros de escalado", e intentar en este 2026 y 2027 que "vengan mayor número de cruceros del sector luxury y megayates".

INFRAESTRUCTURAS ESTRATÉGICAS

Por otro lado, durante el ejercicio 2025, el Puerto de Huelva ha finalizado infraestructuras destacadas para potenciar su competitividad como la nueva doble rampa Ro-ro en el Muelle Sur, con una inversión superior a 21,1 millones de euros. Esta actuación se ha beneficiado de una partida de la Unión Europea a través del Mecanismo Conectar Europa (CEF, de sus siglas en inglés Connecting Europe Facility), con el objetivo de favorecer la mejora de la multimodalidad y la descarbonización del transporte de mercancías.

Igualmente, se ha puesto en marcha un pantalán pesquero en el Muelle de Levante Norte, junto a la Lonja, que supone la ampliación de 96 metros de línea de atraque frente a la Lonja del Puerto. El presupuesto ha sido superior a 594.000 euros.

En el ejercicio 2025 se han iniciado las obras de ampliación de la terminal ferroviaria del Muelle Sur para la construcción de una tercera vía y poder implantar así el servicio de Autopista Ferroviaria. El presupuesto ha superado los 6,3 millones de euros.

En relación al Puerto exterior, también han concluido las obras de creación de un acceso único, con una inversión de 6,4 millones de euros. Esta actuación ha consistido en la ejecución de un acceso al Puerto Exterior desde la intersección a nivel existente tipo glorieta ovalada, de la N-442 con la H-624 a Palos de la Frontera y la instalación de un nuevo y moderno control de accesos que se inaugurará muy pronto.

Asimismo, Santana ha señalado que también está "prácticamente finalizada" la obra de conducción de frío hasta el Hub Logístico que está realizando Enagás con el fin, como ha explicado, "de que las distintas empresas aprovechen este frío que antes se tiraba".

Por otro lado, se ha referido a la construcción ya iniciada del Recinto de Dragados Número 4, una inversión financiada con los fondos de Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de 9,3 millones de euros y que "hay que tenerla terminada en los próximos meses".

Asimismo, se está rehabilitando el edificio de Estihuelva con una inversión de 750.000 euros para albergar a los trabajadores del Puerto de Huelva porque "está creciendo mucho también a nivel laboral, a nivel de trabajadores". También ha destacado la transformación de la zona más cercana al Muelle del Tinto en aparcamientos que "está ayudando mucho a los ciudadanos".

La intensa actividad que experimenta el Puerto de Huelva se pone de manifiesto en la ocupación de suelo por parte de empresas concesionarias. Durante el año 2025 el número de metros concesionados ha superado los 4,2 millones de metros cuadrados. El número de concesiones y autorizaciones se aproxima a las 300.

PROYECTOS ESTRATÉGICOS 2026

En cuanto a los nuevos proyectos para el año 2026, el presidente del Puerto de Huelva ha destacado el "dinamismo" del Puerto onubense, con "proyectos relevantes para continuar creciendo en el movimiento de mercancía general en el Muelle Sur", para lo que se va a destinar 53 millones de euros, todo ello, según ha incidido, con "fondos propios".

En cuanto al crecimiento del Puerto y al movimiento de tráfico portuario, también se acometerá un proyecto de habilitación de la canal a nuevos tráficos con una inversión de 30 millones de euros. En este punto, el director del Puerto, Alfonso Peña, ha explicado que se espera que sea una obra que se inicie en este 2026, ya que están en tramitación de la Declaración de Impacto Ambiental, pero a expensas de un acuerdo con la Dirección General de Costas para "utilizar la arena del dragado para la regeneración de la playa de Mazagón".

No obstante, es una obra que tiene que ser aprobada por el Consejo de Ministros, aunque se prevé licitar la obra "antes del verano" y poder empezar los trabajos del dragado antes de final de año. Se trata de una obra de dos años que permitirá pasar de once metros a 13,50, lo que permitirá que lleguen barcos de 9.000 teus, es decir, "barcos transoceánicos" y el Puerto de Huelva pasaría otra categoría.

Por otro lado, se va a realizar la pavimentación de la zona norte del del Muelle Sur, debido al incremento de movimiento de contenedores. Esta actuación dispone de una inversión de 5,8 millones de euros.

Por su parte, la inversión en la ejecución de la terminal de graneles líquidos al sur del Muelle Ingeniero Juan Gonzalo, se sitúa en 50 millones de euros en los próximos dos años para "potenciar toda la transición energética y una obra muy demandada por las empresas concesionarias".

Asimismo, se va a proceder al acondicionamiento y urbanización de los terrenos de la Punta del Sebo para el desarrollo de la ZAL, se estima una inversión de 20 millones de euros.