Puerto de Huelva valora de forma "muy positiva" la autorización del Gobierno en el Muelle de Levante

Archivo - Muelle de Levante, en Huelva. - PUERTO DE HUELVA - Archivo

HUELVA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Puerto de Huelva ha valorado este muartes 8 de forma "muy positiva" la autorización por parte del Consejo de ministros de la licitación del proyecto de soterramiento de la avenida Hispanoamérica y la construcción de un aparcamiento subterráneo asociado, una actuación estratégica que supone una inversión cercana a los 77 millones de euros y que "permitirá avanzar de manera decisiva en la transformación del frente portuario y en la integración Puerto-Ciudad. Esta actuación será financiada íntegramente con fondos propios de la Autoridad Portuaria de Huelva".

Según ha concretado Puerto de Huelva en una nota, el presidente de la Autoridad Portuaria de Huelva, Alberto Santana, ha asegurado que "esta autorización representa un hito histórico para Huelva y supone el impulso definitivo a uno de los proyectos de transformación urbana más ambiciosos de nuestra ciudad como es la remodelación del Muelle de Levante".

Al hilo, Santana ha destacado que "llevamos años trabajando para hacer realidad una nueva relación entre el puerto y la ciudad, eliminando barreras físicas y generando espacios abiertos, accesibles y sostenibles para las personas. La decisión adoptada hoy por el Gobierno de España nos permite avanzar con paso firme hacia ese objetivo compartido".

Asimismo, el presidente de la Autoridad Portuaria ha apostillado que el soterramiento de la avenida Hispanoamérica constituye la "actuación clave" para conectar peatonalmente la ciudad con el Muelle de Levante y liberar un espacio "de enorme valor para el desarrollo de nuevas actividades económicas, turísticas, culturales y de ocio".

"Estamos hablando de una actuación que transformará por completo la fachada marítima de Huelva. Cuando finalice el proyecto, los onubenses ganaremos un espacio único junto a la ría, con nuevas oportunidades de inversión, empleo y desarrollo, manteniendo al mismo tiempo la identidad portuaria que forma parte de nuestra historia", ha señalado.

Además, ha subrayado que la remodelación del Muelle de Levante permitirá poner a disposición de futuros inversores cerca de 80.000 metros cuadrados destinados a usos vinculados al ocio, la restauración, la actividad congresual, la cultura, el turismo y los servicios avanzados, "consolidando a Huelva como un referente de regeneración urbana vinculada al espacio portuario".

Finalmente, Santana ha agradecido el respaldo del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y de Puertos del Estado a una actuación que "va más allá de una obra de ingeniería, porque constituye una apuesta por el futuro de Huelva, por la calidad de vida de sus ciudadanos y por una integración puerto-ciudad que marcará un antes y un después en la historia reciente de nuestra capital".