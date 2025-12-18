El Puerto de Málaga prevé un cierre de 2025 con resultados "muy favorables"

Autoridad Portuaria de Málaga - PUERTO

MÁLAGA 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Málaga ha conocido las previsiones de cierre del ejercicio 2025, "que apuntan a un balance muy positivo de los tráficos portuarios".

En concreto, según han indicado en un comunicado, el Puerto de Málaga prevé cerrar el ejercicio 2025 con "un balance especialmente positivo" en materia de tráficos, tanto en el ámbito de las mercancías como en el de los cruceros, consolidando su tendencia de crecimiento y su papel estratégico dentro del sistema portuario.

En lo que respecta al tráfico de mercancías, la previsión de cierre sitúa el volumen total en torno a los 5,36 millones de toneladas, una cifra muy destacada que refleja el sólido comportamiento de la actividad portuaria y refuerza el papel del Puerto de Málaga como nodo logístico al servicio de su hinterland y de las cadenas internacionales de transporte.

Por su parte, el tráfico de cruceros cerrará 2025 con una previsión de 330 escalas y alrededor de 530.000 pasajeros, cifras que confirman la fortaleza del puerto como destino de referencia en el Mediterráneo occidental y su capacidad para atraer escalas de grandes navieras internacionales, con un impacto positivo directo sobre la economía local y el sector turístico.

Estas cifras permiten cerrar el ejercicio con una valoración "muy favorable" del comportamiento global del puerto y refuerzan las perspectivas de crecimiento y consolidación para los próximos años.

APROBACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN COMERCIAL DEL PUERTO DE MÁLAGA 2026

Asimismo, el Consejo de Administración ha aprobado el Plan de Acción Comercial del Puerto de Málaga para el año 2026. Este documento define los objetivos y actuaciones destinadas a impulsar el crecimiento y la diversificación de los tráficos portuarios, consolidar relaciones comerciales existentes e identificar nuevas oportunidades de negocio.

El Plan de Acción Comercial se concibe como una herramienta dinámica, adaptable a la evolución de los mercados y a la incorporación de nuevos tráficos, y refuerza la posición del Puerto de Málaga como enclave estratégico en el ámbito marítimo-portuario nacional e internacional.