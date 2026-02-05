El Puerto de Málaga refuerza apuesta por el tráfico hortofrutícola en Fruit Logística

Delegación de Málaga en Fruit Logistica - PUERTO

MÁLAGA 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Puerto de Málaga ha participado en la feria internacional del sector hortofrutícola 'Fruit Logística', que se celebra en Berlín entre los días 4 y 6 de febrero.

El recinto portuario contó con un espacio en el área reservada a Puertos del Estado, un punto de encuentro donde se mantuvieron reuniones B2B con los principales operadores y profesionales del sector con el objetivo de posicionarse como plataforma logística de referencia para el tráfico de productos perecederos en el sur de Europa.

La asistencia del Puerto de Málaga a este evento se produce en un contexto de fuerte crecimiento en tráfico de contenedores refrigerados (reefers). En 2025, se movieron 4.300 unidades, frente a las 3.027 registradas en 2024, lo que supuso un incremento superior al 40%.

Esta evolución positiva vino acompañada de un aumento de la capacidad de slots en los servicios marítimos con origen en Perú, Ecuador, Colombia y Costa Rica, reforzando las conexiones con algunos de los principales países exportadores de fruta fresca a Europa.

Al mismo tiempo, el Puerto de Málaga estudia actualmente el desarrollo de una línea con el puerto de Tánger, orientada a ampliar las conexiones con el norte de África y convertirse en una alternativa real para los operadores logísticos, han indicado en un comunicado.

NUEVAS INFRAESTRUCTURAS Y MEJORAS OPERATIVAS

La Autoridad Portuaria está impulsando una serie de actuaciones que serán estratégicas para mejorar la eficiencia y competitividad de la infraestructura portuaria en respuesta al crecimiento de la demanda.

La ampliación de las vías de entrada y salida a la terminal de contenedores para facilitar el flujo de camiones y optimizar los tiempos, así como la licitación de una nueva nave frigorífica destinada a atender el incremento de los servicios logísticos vinculados a la importación y exportación de productos hortofrutícolas son algunas de las actuaciones llevadas a cabo.

A estas hay que sumar la adjudicación para el desarrollo de un Punto de Control Fronterizo (PCF), que será clave para agilizar los controles sanitarios y fitosanitarios y la puesta en marcha de un nuevo muelle equipado con instalaciones de temperatura controlada específicas para la mercancía perecedera.

Además, la importación de cítricos a través del Puerto de Málaga se encuentra en trámite de autorización, lo que contribuirá al crecimiento de esta actividad en el recinto portuario.

La representación de Málaga estuvo liderada por el presidente de la Autoridad Portuaria de Málaga, Carlos Rubio, junto al director del organismo público, José Moyano, el jefe de Relaciones Institucionales, Comercial y Marketing de la Autoridad Portuaria, Alejandro Martínez y el CEO de Servimad, Joaquín Pérez Muñoz.

La delegación tuvo la oportunidad de dar a conocer estas novedades reforzando, así, las relaciones comerciales con productores, operadores logísticos y navieras internacionales.