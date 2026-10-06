El Puerto de Motril (Granada) celebra en Madrid los 500.000 metros del suelo industrial y logístico que impulsa la Junta

La Autoridad Portuaria de Motril ha desembarcado, una edición más, en la Feria Internacional del Sector de Frutas y Hortalizas, Fruit Attraction 2026, con el objetivo de exhibir su "potencial logístico" ante operadores de todo el mundo. - PUERTO DE MOTRIL

MADRID 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Puerto de Motril (Granada) ha celebrado en Madrid los más de 500.000 metros cuadrados de suelo industrial y logístico que va a impulsar la Junta de Andalucía.

La Autoridad Portuaria motrileña ha desembarcado, una edición más, en la Feria Internacional del Sector de Frutas y Hortalizas, Fruit Attraction 2026, con el objetivo de exhibir su "potencial logístico" ante operadores de todo el mundo.

Además, aprovecha este escaparate global en Ifema en Madrid "para consolidar su posición como infraestructura estratégica, ágil y competitiva para la exportación de la rica producción agrícola de la Costa Tropical y la provincia de Granada", ha indicado su presidente, José García Fuentes.

La dársena motrileña se presenta reforzada por hitos determinantes para su crecimiento, a medio y largo plazo, tras el impulso definitivo que la Junta de Andalucia ha dado el Plan Parcial del PUE-1, situado justo encima de la Zona de Actividades Logísticas del puerto. Se trata de una operación urbana y empresarial que va a más de 543.000 metros cuadrados de suelo industrial para la implantación de grandes corporaciones de distribución y logística fuertemente conectadas con los tráficos marítimos.

Durante los tres días la delegación del Puerto de Motril incidirá en sus conexiones marítimas y su importante ubicación estratégica con el norte de África como una alternativa de transporte intermodal más sostenible y eficiente.

"El uso de las autopistas del mar permite una notable reducción de la huella de carbono de los productos agrícolas en comparación con el transporte exclusivo por carretera, dando respuesta a las estrictas exigencias de los mercados centroeuropeos", señalan.

Asimismo, la presencia institucional del puerto en Fruit Attraction sirve de altavoz y respaldo a las reivindicaciones del tejido agrario local. La Autoridad Portuaria acompaña a los agricultores y regantes de la comarca en la visibilización de demandas históricas fundamentales para la viabilidad de los cultivos, tales como el avance de las conducciones del sistema de embalses Béznar-Rules.