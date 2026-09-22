El Puerto de Motril (Granada) incorpora una nueva planta logística para cereales y fertilizantes

La empresa Terminal Portuaria Logística de Motril, S.L (TPLM) construirá una planta especializada en productos sólidos, principalmente cereales y fertilizantes, sobre una superficie terrestre de 10.000 metros cuadrados en el Puerto de Motril - PUERTO DE MOTRIL

GRANADA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La empresa Terminal Portuaria Logística de Motril, S.L (TPLM) construirá una planta especializada en productos sólidos, principalmente cereales y fertilizantes, sobre una superficie terrestre de 10.000 metros cuadrados en el Puerto de Motril (Granada). Sobre este espacio se levantará una nave de 7.613 metros cuadrados, diseñada para atender las distintas necesidades asociadas a la recepción, almacenamiento, envasado y expedición de este tipo de mercancías, además de las superficies e instalaciones auxiliares.

Así lo ha dado a conocer en un comunicado el propio Puerto de Motril, que destaca que con esta incorporación el recinto "continúa avanzando en la consolidación de su suelo industrial para la implantación de nuevas actividades, en este caso, vinculadas al almacenamiento, la manipulación y la distribución de mercancías".

"Precisamente, la puesta en marcha de una línea de manipulación y envasado del producto contribuirá a la creación de nuevos puestos de trabajo, tanto directos como indirectos, favoreciendo el empleo y el desarrollo de la actividad económica", destacan.

El presidente de la Autoridad Portuaria de Motril, José García Fuentes, ha destacado que la implantación de esta nueva actividad "refuerza la apuesta del Puerto de Motril por convertir la ZAL --Zona de Actividades Logísticas-- en un verdadero espacio de actividad empresarial y logística, estrechamente conectado con los tráficos portuarios".

Para García Fuentes, "cada nuevo proyecto que se instala en la ZAL supone un paso adelante en la capacidad del puerto para ofrecer una cadena logística más completa en la que las mercancías pueden encontrar en nuestro entorno instalaciones especializadas para su almacenamiento, tratamiento y distribución".

El presidente de la Autoridad Portuaria ha señalado asimismo que "la diversificación de actividades es una de las claves para seguir aumentando el valor añadido que generan nuestros tráficos".