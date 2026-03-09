El Puerto de Motril (Granada) reúne a mujeres profesionales del ámbito portuario con motivo del Mes de la Mujer

Encuentro de mujeres profesionales vinculadas a la actividad portuaria en Motril. - PUERTO DE MOTRIL

MOTRIL (GRANADA), 9 (EUROPA PRESS)

El Puerto de Motril (Granada) ha acogido con motivo del 'Mes de la Mujer' un encuentro de mujeres profesionales vinculadas a la actividad portuaria con el objetivo de visibilizar su papel en el sector marítimo-portuario.

La cita ha reunido a mujeres, en torno a 70, que desempeñan su labor en distintos ámbitos del recinto portuario, desde estibadoras y administrativas hasta gerentes de empresas que operan en el puerto, transportistas y profesionales vinculadas a la actividad marítima y pesquera.

También han participado representantes del Servicio Marítimo de la Guardia Civil y de su Sección Fiscal, Policía Nacional, Capitanía Marítima, Aduana, naviera Armas Trasmediterránea, además de la jefa de la lonja, armadoras de barcos pesqueros y marineras.

El encuentro ha querido poner rostro femenino a todas estas profesionales que, desde diferentes responsabilidades y sectores, contribuyen cada día al funcionamiento y desarrollo de la actividad portuaria.

La iniciativa ha servido, además, como espacio de convivencia, poniendo en valor su aportación en un ámbito tradicionalmente masculinizado.

Al desayuno ha asistido el presidente de la Autoridad Portuaria de Motril, José García Fuentes, quien ha destacado "el papel, cada vez más relevante, que desempeña la mujer en todos los ámbitos del entorno portuario".

Tras la inauguración del encuentro, García Fuentes se ha ausentado para ceder todo el protagonismo a las participantes, verdaderas protagonistas de la jornada.

Por su parte, la responsable de Igualdad de la Autoridad Portuaria, Belén Sánchez Cantalejo, ha señalado que esta iniciativa persigue "dar visibilidad a la mujer portuaria y reconocer la labor que desempeñan en los distintos ámbitos del puerto".

El encuentro se enmarca dentro de las actividades con motivo del Mes de la Mujer con las que se pretende seguir avanzando hacia un sector marítimo-portuario más igualitario, diverso e inclusivo.