El Puerto de Motril y la provincia de Granada presentan en Hamburgo la oferta dirigida a los cruceros

El Puerto de Motril y la provincia presentan en Hamburgo la oferta dirigida a los cruceros. - AUTORIDAD PORTUARIA DE MOTRIL

GRANADA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Autoridad Portuaria de Motril y el destino de la Costa Tropical y la provincia de Granada participan en la Seatrade Europa de Hamburgo, la feria más importante de la industria del crucero y el punto de encuentro del sector, que se celebra los días 10, 11 y 12 de septiembre.

La delegación granadina está encabezada por el presidente de la Autoridad Portuaria, José García Fuentes, acompañado de su departamento comercial, el presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical, Rafael Caballero, y el director general del Patronato Provincial de Turismo, Manuel Muñoz.

De la agenda destacan diferentes encuentros institucionales y reuniones profesionales celebrados con navieras, turoperadores, agentes y proveedores clave del sector con el objetivo de "dar visibilidad internacional al puerto, a Motril y a Granada y su provincia como destino emergente en el mapa europeo de cruceros, impulsando una propuesta de marca diferenciada e integrada por cultura, naturaleza, historia y eficiencia y sostenibilidad portuaria para atraer nuevas escalas", ha destacado García Fuentes.

"Consideramos que el turismo de cruceros es un segmento que se puede complementar con la oferta de la Costa Tropical. Por ello, la Mancomunidad está apoyando al puerto en todas las actividades encaminadas a fomentar el sector", ha indicado el presidente de la Mancomunidad de la Costa y se ha referido al próximo CITCA como ejemplo de esa colaboración.

Precisamente, la cita de Hamburgo ha servido también para "presentar y reforzar" el papel de la Costa Tropical y Granada como anfitriones del Congreso Internacional de Turismo de Cruceros de Andalucía (CITCA) Suncruise, previsto para los días 15, 16 y 17 de octubre.

Desde el Patronato Provincial, su director general, Manuel Muñoz, ha calificado de "hito importante" su celebración porque "contamos con una provincia con una amplia diversidad turística, unido a la infraestructura del puerto". En la Seatrade Europa de Hamburgo se dan cita más de 3.500 profesionales del sector, 150 expositores de 70 países y 140 ponentes.