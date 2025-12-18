El Puerto de Sevilla aprueba nuevos desarrollos en la ZAL y logra "cifra récord" de 24 millones de volumen de negocio

Archivo - Imagen aérea del Puerto de Sevilla. - PUERTO DE SEVILLA - Archivo

SEVILLA, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Sevilla (APS) ha aprobado cerca de 65.000 m2 de nuevas concesiones y ampliaciones en materia logística, y para aumentar la capacidad de las terminales portuarias al sur, en la Dársena de Cuarto. Por un lado, este órgano, en su última sesión, ha dado luz verde a la ocupación de una parcela de 8.815 m2 por parte de Sevisur Logistica, empresa gestora de la Zona de Actividades Logísticas (ZAL) de la compañía Merlin Properties Socimi, para la construcción de una nave 'crossdocking' de última milla por un plazo de 35 años.

La empresa tiene previsto invertir 3,5 millones en la construcción y equipamiento de este almacén que alcanzará unas dimensiones de 5.135 m2. La nave tendrá uso mixto, con un área de temperatura controlada dedicada al almacenamiento y distribución de productos farmacéuticos y de alimentación, detalla la APS en un comunicado.

Por otra parte, el Consejo de Administración ha aprobado la ampliación de las concesiones de Sevitrade y Aldeport. Ambos operadores logísticos solicitaron a la Autoridad Portuaria una mayor capacidad para sus instalaciones con el objetivo de potenciar el tráfico portuario, en especial, de productos agroalimentarios, entre otras mercancías de interés.

Ahora, el Consejo autoriza la tramitación que permitirá dotar con más de 55.000 m2 adicionales las terminales situadas al sur del Puerto de Sevilla. De este modo, Sevitrade ampliaría sus instalaciones de la terminal de líquidos en 36.397 m2 destinados a la construcción de nuevos tanques de almacenamiento para granel líquido, en especial para aceite y otras mercancías de interés, y para la habilitación de un área que optimice la operativa de camiones con mayores cargadores y más espacio de báscula. Para ello, el operador logístico tiene previsto invertir 10,3 millones y ejecutará los trabajos en tres fases, hasta 2027.

Por otro, Aldeport, cuya nueva terminal se inauguró a finales del pasado año, ampliará la superficie de su concesión administrativa 19.474 m2 más. Allí construirá nuevas naves dedicadas a la logística de productos agroalimentarios y fertilizante. La empresa, conformada por los grupos Portillo y Ership, tiene previsto invertir en torno a los cuatro millones de euros.

"Estamos muy satisfechos con la evolución de las empresas de la comunidad portuaria de Sevilla que continúan en una apuesta decidida por incrementar los tráficos y contribuir desde Sevilla a la logística del agro, entre otros tráficos clave de la provincia", ha declarado Rafael Carmona, presidente de la APS.

BALANCE DEL EJERCICIO DE 2025

El presidente de la Autoridad Portuaria de Sevilla ha avanzado durante la sesión del Consejo de Administración que la previsión de cierre del ejercicio 2025 alcanza la cifra récord de 24 millones de euros, superando el volumen de años anteriores, y con una previsión de beneficios cercana a los 4 millones antes de impuestos.

Respecto al tráfico, las expectativas son positivas, con un movimiento de mercancías que prevé superar los 4,3 Mt, concluye el comunicado.