El Puerto de Sevilla lanza un programa de visitas gratuitas al Puente de Hierro por su centenario

El presidente de la APS, representantes sindicales y vecinales, de la Comandancia Naval, familiares del director de la Junta de Obras del Puerto y el comisario del centenario del 29, entre otros, visitan el Puente de Hierro. - APS

SEVILLA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Autoridad Portuaria de Sevilla (APS) y la empresa Engranajes Culturales han presentado este jueves el programa 'Puente Abierto', una iniciativa que permitirá a la ciudadanía acceder al Puente de Alfonso XIII --conocido popularmente como 'Puente de Hierro'-- a través de microvisitas guiadas y gratuitas, en conmemoración de su centenario del y el de la Corta de Tablada (1926-2026).

Mediante un recorrido en torno a la infraestructura y a través de paneles interpretativos, el visitante podrá acercarse al citado puente, conocer su historia, contemplar su fisionomía y aproximarse a "este prodigio de la ingeniería móvil" que forma parte del patrimonio portuario de Sevilla, como destaca la APS en una nota de prensa.

Durante el acto de presentación, el presidente de la Autoridad Portuaria, Rafael Carmona, ha expresado su deseo de que el ciudadano conozca el puente, su historia y simbolismo; "por ello, hemos adaptado el entorno para hacerlo visitable coincidiendo con su centenario".

Asismimo, Carmona ha apuntado que la institución portuaria "está trabajando en la redacción del proyecto para su puesta en valor, con la colaboración del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH). Nuestro objetivo es propiciar en torno al Puente de Hierro un espacio mirador, para ver el agua y la actividad portuaria de la Dársena de Batán".

No en vano, ambas entidades trabajan en la redacción del proyecto de su restauración "para su puesta en valor y conservación en su ubicación actual", dentro del futuro Distrito Urbano Portuario de Sevilla como "pieza protagonista del Teatro del Puente".

Al acto celebrado este jueves han acudido representantes de las asociaciones de vecinos y de los distritos de la zona, asociaciones para la conservación del patrimonio histórico e industrial, representantes sindicales, de la Comandancia Naval, y familiares del ingeniero director de la Junta de Obras de Puerto de Sevilla, Delgado Brackenbury.

Asismimo, el evento también ha contado con la participación del director del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, Juan José Primo Jurado; del comisario del centenario de la Exposición de 1929, Julio Cuesta, y, posteriormente, se ha unido a la comitiva el presidente de la Cámara de Comercio de Sevilla, Francisco Herrero.

CENTENARIO DE LA CORTA DE TABLADA

El próximo mes de abril de 2026 se cumplen 100 años desde que Alfonso XIII, a bordo del crucero argentino 'Buenos Aires' y seguido de otras embarcaciones de la Marina española, inauguró la Corta de Tablada y el Puente de Alfonso XIII. Estas infraestructuras, incluidas en el proyecto de reforma del ingeniero Moliní y culminadas por Delgado Brackenbury, dieron forma al nuevo Puerto de Sevilla de principios del siglo XX.

Además del programa de visitas, la APS celebrará la efeméride con una exposición exterior titulada 'La obra que transformó el Puerto de Sevilla'. La muestra, con fotografías antiguas y planos, estará situada en la avenida del Cid (junto a la Universidad de Sevilla), del 26 de marzo al 27 de abril.

UN HITO DE LA INGENIERÍA

El Puente de Alfonso XIII es un puente basculante fabricado por la compañía La Maquinista Terrestre y Marítima de Barcelona con un sistema levadizo basado en una patente de la Scherzer Lift Bridge de Chicago (EEUU).

Este mecanismo permitía elevar simultáneamente dos hojas y abrir el vano central para facilitar el paso de buques hasta los muelles sevillanos. Además, este puente se proyectó con un eje angular de 56° que permitía los giros necesarios para el acceso ferroviario.

La construcción del puente sobre la dársena estuvo asociada a la apertura de la Corta de Tablada que evitaba el meandro de Los Gordales. Esta corta marcó el inicio del puerto moderno al ampliar la línea de muelle, naves y tinglados hacia el sur; y coincidió con el desarrollo de la ciudad impulsado en torno a la Exposición Iberoamericana de 1929.

El puente permitió durante décadas el tráfico marítimo de embarcaciones hasta los muelles situados más al norte de la ciudad y estuvo en funcionamiento hasta principios de los 90. En el contexto de la Exposición Universal de Sevilla fue sustituido por el actual Puente de las Delicias, al quedar sin uso por duplicidad de las infraestructuras.

En 1998 fue desmontado y la parte más prominente de su estructura metálica fue depositada y conservada en un muelle adyacente. Más tarde, en 2003 se trasladÓ a una parcela situada aguas abajo, en la margen izquierda, hoy habilitada para facilitar las vistas a la infraestructura. En concreto, la zona sobre la que se asienta el puente forma parte del Distrito Urbano Portuario.