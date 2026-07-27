El Puerto de Sevilla licita por 2,3 millones de euros la prolongación del ferrocarril hasta la Terminal de Líquidos

Dársena del Cuarto con la Terminal Logística de Líquidos en primer término - APS

SEVILLA, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Autoridad Portuaria de Sevilla (APS) ha publicado este lunes, 27 de julio, en la Plataforma de Contratación del Sector Público la licitación para la ejecución de las obras de prolongación del trazado ferroviario interior del Puerto de Sevilla en la Dársena del Cuarto.

El objetivo de esta actuación consiste en ampliar la actual infraestructura ferroviaria con un nuevo apartadero que facilite la llegada del tren hasta la Terminal de Líquidos, detalla la APS en un comunicado.

La actuación, cuyo importe máximo de licitación asciende a 2,3 millones de euros cofinanciados con fondes Feder, contempla la construcción de una vía apartadero que permita el estacionamiento de trenes de hasta 750 metros de longitud. Este trazado tendrá una longitud total de un kilómetro y discurrirá en la margen izquierda del actual anillo ferroviario del Puerto, en la zona más al sur de la Dársena del Cuarto.

Los trabajos tienen un plazo de ejecución de diez meses y permitirán aumentar la capacidad de la red ferroviaria del puerto. Estas obras forman parte del programa de infraestructuras para mejorar los accesos ferroviarios hacia las terminales y desarrollos logísticos dentro de dominio público portuario.

El plazo de presentación de las ofertas culmina el próximo 29 de septiembre a las 13,00 horas. En este sentido, el anuncio de la licitación y los pliegos podrán consultarse en el enlace habilitado en la página web del Puerto de Sevilla que dirige al Perfil del Contratante: 'https://www.puertodesevilla.com/'.

La Terminal Logística de Líquidos, operada por Sevitrade, es la única en su género en el Puerto de Sevilla y una instalación referente en España en cuanto al movimiento de grasas vegetales. Ocupa seis hectáreas en la Dársena del Cuarto, con capacidad de atraque para buques de hasta 200 metros de eslora, así como un almacenamiento de 145.000 metros cúbicos. Al año manipula cerca de 400.000 toneladas.