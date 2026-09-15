El Puerto de Sevilla presenta su oferta como destino de cruceros en la Seatrade Cruise Med 2026

El crucero Scenic Eclipse II abandona la ciudad - APS

SEVILLA, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Puerto de Sevilla comienza este miércoles, 16 de septiembre, su participación en la Seatrade Cruise Med 2026, que se celebra en Las Palmas de Gran Canaria, respaldado por unos datos de tráfico de cruceros favorables en lo que va de año. Hasta el mes de agosto, los muelles sevillanos han contabilizado un total de 57 escalas, lo que representa un crecimiento del 11,7 % respecto al mismo periodo del ejercicio anterior. Una subida que ha ido acompañada de un incremento en la cifra de cruceristas (casi 17.000 pasajeros) que han visitado la capital andaluza, un 18,3 % más que en 2025.

Durante estos días en Las Palmas, la delegación de la Autoridad Portuaria de Sevilla (APS), encabezada por su presidente, Rafael Carmona, concentrará su estrategia de captación en compañías de alta gama que dispongan de 'barcos boutique' y de expedición, informa en un comunicado.

Estos cruceros ofrecen un catálogo de servicios de calidad orientados a la comodidad y el lujo en destinos atractivos por su navegación, como Sevilla (a través del Guadalquivir, recorriendo Doñana y las poblaciones ribereñas); así como por sus activos culturales y monumentales (la terminal de cruceros de Delicias se encuentra situada a poca distancia del casco histórico de la ciudad).

En este sentido, el último cuatrimestre de 2026 concentra un gran número de llegadas a la capital andaluza. Así, durante estos días se encuentra atracado en el muelle de Las Delicias, el crucero Scenic Eclipse II con casi 200 pasajeros y 220 tripulantes a bordo. Está previsto que parta este miércoles rumbo a Tánger (Marruecos).

A este crucero se suman otros que atracarán en el Puerto de Sevilla durante los próximos meses; resaltando las primeras escalas de los cruceros de la compañía Emerald (Sakara y Azzurra) durante los meses de octubre y noviembre. También volverán las escalas del Azamara Onward y del Vidanta World's Elegant que clausurará el año con una visita cercana a Nochevieja (30 de diciembre).

Entre los 57 cruceros, que ya han escalado hasta este agosto, destacan buques 'boutique' de gran lujo, como el Azamara Quest, el Star Legend, el Silver Shadow --que regresó este año a Sevilla-- o los gemelos de alta gama Scenic Eclipse I y Scenic Eclipse II, que en mayo coincidieron por primera vez en el puerto transportando a más de 350 pasajeros, junto a 360 tripulantes.

Asimismo, la temporada de primavera concentró atraques en la temporada de Feria como el Hanseatic Nature, Clio y Evrima, de Ritz-Carlton.

TERMINAL DE CRUCEROS

Este impulso a la actividad de cruceros coincide con el inicio de la concesión a Global Ports Holding, en colaboración con Ocean Platform Marina (OPM), para la gestión de la terminal de cruceros de Delicias. Instalaciones que abarcan más de 7.000 metros cuadrados y que ofrecen un servicio específico de hosting para las navieras y sus clientes.

Esta concesión, que se prolongará a lo largo de los próximos 25 años, tiene como objetivo edificar y gestionar la nueva terminal de cruceros, que se ubicará en el muelle de Tablada, dentro del futuro Distrito Urbano Portuario.

El objetivo del Puerto de Sevilla es captar escalas de mayor valor añadido y posicionar a la capital andaluza como destino referente en los cruceros de lujo y 'premium'.